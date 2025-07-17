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Володин сообщил о двух проектах для исполнения послания президента
Володин сообщил о необходимости принятия проектов для исполнения послания президента
Реализация послания президента Федеральному собранию выполнена на 98%, осталось принять два законопроекта для полного выполнения плана.
Госдума близка к полной реализации послания президента Федеральному собранию, передает ТАСС. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что после принятия законопроекта о ТОР в Дальневосточном федеральном округе показатель выполнения плана достиг 98%.
«В связи с принятием данного законопроекта план законодательного обеспечения послания президента реализован на 98%. Мы как никогда близки к реализации плана. И это может быть стопроцентное выполнение на следующей неделе. Для этого нам надо подготовить и рассмотреть два законопроекта», – заявил Володин.
Он подчеркнул, что исполнение послания президента – ключевой приоритет Госдумы. Спикер добавил, что 98% – это важный показатель для достижения национальных целей развития и решения ключевых вопросов страны.