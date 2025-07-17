Участник программы «Время наших» возглавил Заволжский район Ивановской области

Tекст: Ольга Иванова

О назначении Николая Кострова временно исполняющим полномочия главы Заволжского района Ивановской области сообщает ТАСС.

В пресс-службе областного правительства подчеркнули: «Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поддержал кандидатуру финалиста региональной кадровой программы для участников и ветеранов СВО 'Время наших' Николая Кострова на пост главы Заволжского района: с 17 июля он возглавил муниципалитет».

Костров добровольцем отправился на спецоперацию на Украине в 2022 году, проходил службу в десантно-штурмовом полку добровольческого батальона «Сокол» в Херсонской области. Он был награжден орденом Мужества, медалью Суворова и ведомственными наградами Минобороны России.

В феврале 2025 года Костров подал заявку на участие в программе «Время наших», прошел все этапы отбора и вышел в финал.

Ранее Костров работал депутатом думы Кинешмы с 2015 по 2020 годы и социальным координатором фонда «Защитники Отечества». Он окончил Ивановский государственный архитектурно-строительный университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алексей Ефимов приступил к обязанностям уполномоченного губернатора Приморья по взаимодействию с участниками СВО. Эдуард Шонов ранее приступил к обязанностям советника в столичном департаменте и будет заниматься проектами по развитию инноваций.