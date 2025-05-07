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Участник программы «Время героев» стал уполномоченным главы Приморского края
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Алексей Ефимов приступил к обязанностям уполномоченного губернатора Приморья по взаимодействию с участниками СВО.
Алексей Ефимов, кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев», назначен уполномоченным губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками спецоперации, сообщается на сайте «Время героев».
Ранее он прошел обучение в президентской программе и работал в команде губернатора Олега Кожемяко, участвуя в реализации проектов для участников спецоперации и их семей.
«Кадровая программа «Время героев» дает возможность сформировать новую профессиональную траекторию под руководством опытных наставников. В новой должности продолжу работу по расширению соцзащиты участников СВО и их семей в интересах защитников страны», – заявил Ефимов.
Губернатор Олег Кожемяко также отметил, что опыт и личностные качества Ефимова помогут команде правительства региона и внесут вклад в развитие мер поддержки военнослужащих.
Алексей Ефимов родился в Костроме в 1990 году, окончил филиал Военно-воздушной академии в Краснодаре, имеет значительный опыт службы и награждён двумя орденами Мужества, а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами и медалью «За отвагу».
Герой России и кавалер ордена Мужества Юрий Абаев назначен министром труда и социального развития Северной Осетии.
Участник программы «Время героев» Эдуард Шонов ранее приступил к обязанностям советника в столичном департаменте и будет заниматься проектами по развитию инноваций.