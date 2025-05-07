Участник программы «Время героев» стал уполномоченным главы Приморского края

Tекст: Вера Басилая

Алексей Ефимов, кавалер двух орденов Мужества и участник программы «Время героев», назначен уполномоченным губернатора Приморского края по вопросам взаимодействия с участниками спецоперации, сообщается на сайте «Время героев».

Ранее он прошел обучение в президентской программе и работал в команде губернатора Олега Кожемяко, участвуя в реализации проектов для участников спецоперации и их семей.

«Кадровая программа «Время героев» дает возможность сформировать новую профессиональную траекторию под руководством опытных наставников. В новой должности продолжу работу по расширению соцзащиты участников СВО и их семей в интересах защитников страны», – заявил Ефимов.

Губернатор Олег Кожемяко также отметил, что опыт и личностные качества Ефимова помогут команде правительства региона и внесут вклад в развитие мер поддержки военнослужащих.

Алексей Ефимов родился в Костроме в 1990 году, окончил филиал Военно-воздушной академии в Краснодаре, имеет значительный опыт службы и награждён двумя орденами Мужества, а также медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени с мечами и медалью «За отвагу».

Герой России и кавалер ордена Мужества Юрий Абаев назначен министром труда и социального развития Северной Осетии.

Участник программы «Время героев» Эдуард Шонов ранее приступил к обязанностям советника в столичном департаменте и будет заниматься проектами по развитию инноваций.