Участник проекта «Время героев» Абаев возглавил министерство труда Северной Осетии

Tекст: Валерия Городецкая

Абаев принимал участие в программе «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, сообщается на сайте проекта.

Комментируя свое назначение, Абаев заявил: «Программа «Время героев» дала нам с товарищами уникальную возможность – адаптировать свой опыт к госслужбе при поддержке экспертов и наставников. Глава Республики Северная Осетия Сергей Иванович Меняйло помогает нам с первых дней. Для меня большая честь вернуться на родину и работать на благо региона».

Меняйло выразил уверенность, что Абаев проявит себя на новой должности. Он отметил, что задача создания команды управленцев из числа участников спецоперации носит стратегический характер. По его словам, регион продолжит формировать условия для профессионального развития ветеранов и участников СВО.

Юрий Абаев родился во Владикавказе в 1990 году, окончил Московское Высшее военное командное училище, удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова.

Ранее состоялось 39 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.

Герой России Владимир Сайбель занял должность зампредседателя комиссии при президенте Российской Федерации по делам ветеранов.

Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.