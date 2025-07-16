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Врачи предупредили об опасностях купания в фонтанах
Вода в городских фонтанах часто содержит опасные бактерии, вирусы и может стать причиной тяжелых травм, особенно у детей, предупредили дерматолог Анастасия Сырысева, гастроэнтеролог Эльвира Комкова и травматолог Елена Горбунова.
Вода в фонтанах редко обновляется и быстро загрязняется, превращаясь в рассадник инфекций из-за бактерий, вирусов и грибков, пояснили специалисты в беседе с «Газетой.Ru».
Сырысева подчеркнула, что кожные заболевания, такие как пиодермии, микозы и кандидозы, передаются особенно быстро, а вирусы герпеса, папилломы и гепатит А могут заразить при контакте с водой.
Отдельное беспокойство вызывают кишечные инфекции: ротавирусы и энтеровирусы распространяются через микроскопические брызги, вызывая тяжелое отравление и высокую температуру. Вода может содержать опасные бактерии, в том числе сальмонеллы, эшерихии и легионеллы, а также смертельно опасные амебы Naegleria fowleri, вызывающие менингоэнцефалит.
Гастроэнтеролог Эльвира Комкова отметила, что фонтаны часто загрязняются экскрементами животных и мусором, что способствует распространению зоонозных инфекций, опасных для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом.
Травматолог Елена Горбунова добавила, что скользкие поверхности, острые края и электрооборудование приводят к порезам, вывихам, переломам и даже электротравмам. Опасность представляют сливные решетки и непредсказуемый напор воды, которые могут вызвать тяжелые травмы, особенно у детей.
Медики настоятельно советуют не позволять детям купаться в фонтанах и при случайном контакте тщательно мыть кожу и одежду, а при появлении симптомов обращаться к врачу. Врачи напомнили, что фонтаны предназначены для отдыха, а не купания, и рекомендуют выбирать только безопасные и чистые места для водных процедур.
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