В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

Tекст: Дарья Григоренко

«Местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 м/с», – отметили в ведомстве. Это предупреждение действует до 21:00 по московскому времени, передает ТАСС.

Оранжевый – предпоследний уровень в системе погодных предупреждений, который означает серьезную вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Гидрометцентр напомнил, что на прогностических картах этот цвет символизирует опасные метеоусловия.

В столице и области уже прошли грозы с сильным дождем в первой половине дня. Синоптики распространили экстренное предупреждение, подчеркнув, что непогода сохранится как минимум до вечера. Жителей просят быть осторожнее и по возможности не выходить на улицу во время грозы.

В среду утром москвичей предупредили о надвигающейся грозе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жителей Москвы также предупредили о сильном ливне с градом. В итоге в Московском регионе в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.