Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.0 комментариев
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз, сильных ливней и шквалистого ветра, сообщил Гидрометцентр РФ.
«Местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 м/с», – отметили в ведомстве. Это предупреждение действует до 21:00 по московскому времени, передает ТАСС.
Оранжевый – предпоследний уровень в системе погодных предупреждений, который означает серьезную вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Гидрометцентр напомнил, что на прогностических картах этот цвет символизирует опасные метеоусловия.
В столице и области уже прошли грозы с сильным дождем в первой половине дня. Синоптики распространили экстренное предупреждение, подчеркнув, что непогода сохранится как минимум до вечера. Жителей просят быть осторожнее и по возможности не выходить на улицу во время грозы.
В среду утром москвичей предупредили о надвигающейся грозе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жителей Москвы также предупредили о сильном ливне с градом. В итоге в Московском регионе в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.