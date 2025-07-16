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    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

    0 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Макрон умудрился проиграть даже Азербайджану

    Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Система господдержки настраивается на инновационность

    Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.

    3 комментария
    16 июля 2025, 14:45 • Новости дня

    В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемых гроз, сильных ливней и шквалистого ветра, сообщил Гидрометцентр РФ.

    «Местами сильные ливни и очень сильные дожди, грозы, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра до 17 м/с», – отметили в ведомстве. Это предупреждение действует до 21:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    Оранжевый – предпоследний уровень в системе погодных предупреждений, который означает серьезную вероятность стихийных бедствий и возможный ущерб. Гидрометцентр напомнил, что на прогностических картах этот цвет символизирует опасные метеоусловия.

    В столице и области уже прошли грозы с сильным дождем в первой половине дня. Синоптики распространили экстренное предупреждение, подчеркнув, что непогода сохранится как минимум до вечера. Жителей просят быть осторожнее и по возможности не выходить на улицу во время грозы.

    В среду утром москвичей предупредили о надвигающейся грозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне жителей Москвы также предупредили о сильном ливне с градом. В итоге в Московском регионе в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.

    15 июля 2025, 20:18 • Новости дня
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    Reuters: Трамп заявил, что Зеленский не должен целиться по Москве
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что глава киевского режима Владимир Зеленский «не должен целиться по Москве».

    Слова Трампа приводит Reuters, передает РИА «Новости». «Зеленский не должен целиться по Москве», – цитирует агентство американского лидера.

    Ранее администрация США опровергла заявления о якобы поддержке Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    15 июля 2025, 20:40 • Новости дня
    Одиннадцать человек пострадали в ДТП с электробусами в Москве

    В Москве столкнулись два электробуса, пострадали одиннадцать человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась одиннадцати пострадавшим, среди которых оказались двое детей.

    Одиннадцать человек, включая двоих детей, получили травмы в результате столкновения двух электробусов на Профсоюзной улице в Москве, передает ТАСС. По информации столичного департамента здравоохранения, все пострадавшие находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, угрозы их жизни нет.

    На месте происшествия работали девять бригад скорой помощи и сотрудники Центра медицины катастроф. Всем пострадавшим оказывалась необходимая медицинская поддержка.

    По предварительным сведениям, авария произошла на остановке общественного транспорта, после чего один из электробусов выехал на тротуар и врезался в мачту городского освещения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель электрокара проведет под стражей два месяца после аварии с пострадавшими на Бережковской набережной в Москве.

    Воспламенившийся автомобиль во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве стал причиной пожара, который повредил не менее семи машин.

    Авария с участием рейсового автобуса и грузовика на трассе М-4 «Дон» в районе Домодедово привела к гибели водителя автобуса и пострадавшим среди пассажиров.

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    16 июля 2025, 08:50 • Видео
    США дали России 50 дней

    Заявление президента США Дональда Трампа об отношениях с Россией не стало обещанным «ударом кувалдой». По нему видно, что Трамп не хочет ссориться, но и не хочет выглядеть слабым. Однако все-таки выглядит.

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    15 июля 2025, 14:33 • Новости дня
    Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями

    Автодорога у станции Рижская в Москве ушла под воду из-за ливня

    Из-за ливня в Москве затопило дорогу с автомобилями
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько автомобилей у ЖК «Дмитровский парк» в столице оказались подтоплены после сильного дождя, уровень воды доходил до капотов, для их спасения задействовали коммунальную технику.

    В Сети опубликовали видео, где трактор коммунальных служб буксирует иномарку, застрявшую в воде на проезжей части, передает РИА «Новости».

    В этот момент вода достигала уровня капота автомобилей.

    Жители комплекса рассказали, что несколько автомобилей оказались подтоплены. Для спасения своих машин соседи соорудили временное ограждение на въезде в паркинг, чтобы вода не затопила стоянку.

    Сейчас коммунальные службы продолжают откачку воды с территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве объявили предупреждение о ливне, грозе и крупном граде. Ветер в столице ожидается с усилением до 23 м/с.

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    15 июля 2025, 17:18 • Новости дня
    Роскосмос опубликовал снимки циклона, вызвавшего ливни в Москве

    Роскосмос показал снимки циклона над Москвой с российских спутников

    Роскосмос опубликовал снимки циклона, вызвавшего ливни в Москве
    @ roscosmos.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлено движение циклона, принесшего сильные ливни и грозы в Московский регион.

    Спутниковые фотографии циклона, повлекшего за собой ливень в столице, были размещены на сайте госкорпорации, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается, что мониторинг атмосферных явлений в центральной части России осуществляется в рамках постоянного наблюдения.

    В пресс-службе уточнили, что снимки были получены с помощью российских аппаратов «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти спутники позволяют отслеживать погодные процессы и предоставлять актуальные данные о развитии циклонических систем.

    Также стало известно, что по прогнозу центра погоды «Фобос» в Москве во вторник ожидаются мощные ливни и грозы. «В столице прогнозируются ливни с грозами интенсивностью до 20 литров дождя на квадратный метр», – заявил ведущий специалист Евгений Тишковец.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице объявлено экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде с утра вторника, при этом ожидается усиление ветра до 23 м/с. Аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.

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    13 июля 2025, 15:03 • Новости дня
    Синоптик пообещал москвичам тропические ливни и бархатное лето

    Синоптик пообещал тропические ливни и бархатное лето в столице

    Tекст: Евгения Караваева

    Аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, а затем установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.

    Жара уступает место сильным тропическим ливням, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

    По словам синоптика, до конца июля на Москву обрушится более 100 литров осадков на квадратный метр, что в полтора раза превышает обычный месячный уровень. Самым дождливым днем станет вторник, 15 июля, когда за сутки может выпасть до 42 мм осадков – это половина всей июльской нормы. В среду ливни продолжатся, а температура ночью опустится до 14–17 градусов, днем до 21–24 градусов.

    К концу недели ситуация начнет меняться: в четверг погода стабилизируется, ночью столбики термометров будут показывать 11–14 градусов, а днем потеплеет до 23–26. В пятницу возможен приход холодного фронта, но уже на выходных антициклон принесет по-настоящему бархатное лето – по ночам ожидается 10–15 градусов, а днем 22–27 градусов.

    Тишковец отметил, что несмотря на климатическую макушку лета в конце июля, «сегодня – экватор лета, а дальше оно начнет поступательно падать по температурной нисходящей». Впереди москвичей ждет комфортная и солнечная погода, которую специалист назвал «лучшей в мире».

    Как писала газета ВЗГЛЯД в воскресенье, в Москве за сутки выпало почти 40% месячной нормы осадков. 13 июля жителей столицы ожидают кратковременные ливни с грозами и температура воздуха до 34 градусов при восточном ветре.

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    14 июля 2025, 10:20 • Новости дня
    В Москве задержали продавцов опасных поддельных лекарств

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Столичные сотрудники полиции установили сбыт лекарств, не соответствующих стандартам, их продавали как препараты для диабета, похудения, так и для онкологических и других заболеваний, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Препараты ввозились из-за границы и распространялись через группы в популярных мессенджерах. Реклама размещалась в чатах, а доставка осуществлялась по всей стране через сервисы доставки, пояснила Волк в своем Telegram-канале.

    Во время проверочной закупки сотрудники полиции приобрели восемь упаковок поддельных препаратов на сумму свыше 100 тыс. рублей. Экспертиза признала лекарства недоброкачественными и опасными для здоровья и жизни потребителей.

    В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Помимо этого, обнаружено более 100 упаковок лекарств, хранившихся с нарушением температурного режима, а также выявлены каналы поступления товаров в Москву.

    В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливаются дополнительные эпизоды и возможные соучастники преступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля полицейские выявили схему продажи хозяйственных перчаток медицинским учреждениям вместо хирургических. Преступный доход по этой схеме превысил 1,2 млрд рублей.

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    14 июля 2025, 09:27 • Новости дня
    Девочка выпала из окна девятого этажа в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице из окна высотки выпал малолетний ребенок, происшествие случилось в воскресенье, 13 июля, об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

    Из окна квартиры на девятом этаже жилого дома выпала девочка 2019 года рождения, ее госпитализировали, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    По предварительным данным, девочка осталась без присмотра взрослых, забралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.

    Проводится проверка, проверяются все обстоятельства происшествия.

    В начале мая в одном из торговых центров Великого Новгорода подросток выпал из окна, когда пытался снять видео.

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    15 июля 2025, 22:40 • Новости дня
    Число пострадавших в ДТП с электробусами на Профсоюзной в Москве достигло 14 человек

    Tекст: Ирма Каплан

    В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы уточнили число пострадавших при ДПТ с электробусами на Профсоюзной улице.

    «В результате ДТП 14 человек обратились за медпомощью, среди которых два ребенка. Девять человек и один ребенок были доставлены в московские больницы, три человека и один ребенок от госпитализации отказались», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Там добавили, что пострадавшие поступили в состоянии средней тяжести, угрозы для жизни нет. Одного пострадавшего ребенка доставили в НДХиТ Клиника доктора Рошаля на вертолете.

    «Угрозы жизни ребенка нет. Состояние стабильное. Медики оказывают всю необходимую помощь», – уточнили в сообщении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в результате аварии на Профсоюзной улице в столице медицинская помощь понадобилась 11 пострадавшим, среди которых оказались двое детей.


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    15 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Москвичей предупредили о сильном ливне с градом

    Tекст: Мария Иванова

    Экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде объявлено в столице с утра вторника, при этом ожидается усиление ветра до 23 м/с.

    Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о непогоде, передает ТАСС.

    По данным Росгидромета, с 10 утра 15 июля и до полуночи 16 июля в Москве ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, гроза и крупный град. При грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 18-23 м/с, уточнили в пресс-службе столичного МЧС.

    В МЧС порекомендовали водителям снизить скорость движения, соблюдать увеличенную дистанцию и избегать резких маневров на дорогах. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться под деревьями во время непогоды. Спасатели подчеркнули, что меры предосторожности помогут снизить риск травм и ДТП в условиях ухудшения погоды.

    Ранее сообщалось, что днем во вторник в Москве ожидается до 27 градусов тепла, возможны сильные дожди, гроза и град с порывами ветра до 20 метров в секунду.

    Накануне в энергосистеме Москвы зафиксировали новый рекорд потребления из-за жары.

    Синоптики отмечали, что аномально жаркая погода в Москве сменится затяжными тропическими ливнями, после чего установится комфортное бархатное лето с температурой до 27 градусов.

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    15 июля 2025, 17:25 • Новости дня
    Дело о мошенничестве против Долиной поступило в суд

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мещанский суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о мошенничестве с ущербом более 317 млн рублей, совершенном в отношении народной артистки России Ларисы Долиной.

    По информации суда, обвиняемыми стали Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова, передает РИА «Новости».

    По версии следствия, группа лиц совместно с неустановленными сообщниками со 2 апреля по 12 июля 2024 года похитила у Долиной денежные средства на сумму 175 млн 120 тыс. рублей путем обмана. Кроме того, артистка лишилась прав на квартиру в Ксеньинском переулке, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей.

    Общий ущерб, включая банковские комиссии и сопутствующие расходы, составил более 317 млн рублей. Всем фигурантам предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

    Расследование дела о мошенничестве против народной артистки России Ларисы Долиной было завершено в начале июля.

    Ранее Хамовнический суд Москвы постановил вернуть певице Ларисе Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий телефонных мошенников.

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    15 июля 2025, 11:38 • Новости дня
    В «Яндекс картах» исчезло бывшее посольство Украины в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пользователи «Яндекс карт» больше не смогут найти бывшее украинское посольство в Леонтьевском переулке в российской столице, теперь сервис не отображает его там.

    Теперь на месте объекта указана усадьба Уварова, передает ТАСС.

    При поиске по запросу «посольство Украины» сервис предлагает информацию о зданиях, ранее используемых для консульских и посольских нужд.

    Договор аренды земли, на которой находился комплекс бывшего посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы. Это стало ответной мерой на аналогичное решение Киевского горсовета, который расторг договор аренды с российским посольством на Украине.

    В МИД России объяснили, что неприкосновенность здания сохраняется, несмотря на прекращение аренды. Оно продолжает находиться в государственной собственности Украины.

    В 2024 году на территории посольства Украины в Москве поднимали российский флаг и Знамя Победы. Это произошло после того, как Москва расторгла договор аренды земельного участка, на котором находится комплекс зданий украинского посольства.

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    16 июля 2025, 01:47 • Новости дня
    Вильфанд спрогнозировал в Москве смену барического поля на выходных

    Tекст: Ирма Каплан

    В столичном регионе ожидается снижение дневной температуры до значений климатической нормы и сохранение дождей по всей территории в выходные, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    По его словам, до конца рабочей недели в Москве температура воздуха будет превышать норму на два градуса.

    «А в субботу-воскресенье прогнозируется изменение барического поля, показатель уже будет около нормы. Ночные температуры составят +13...+15 градусов, а дневные – от 23-25 градусов тепла, по области +21...+26», – рассказал он ТАСС.

    В течение выходных погода ожидается облачная, временами осадки, интенсивность которых будет постепенно снижаться. Всего за сутки будет выпадать 5-10 мм осадков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Московский регион оказался под влиянием мощных дождей, в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.


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    15 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Аэрофлот увеличил вместимость самолетов на рейсе Москва – Геленджик

    Стало известно о переводе рейса Москва – Геленджик на Airbus A321

    Tекст: Денис Тельманов

    На маршруте между столицей и Геленджиком пассажирам теперь предложено больше мест за счет увеличенного типа самолета.

    Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила вместимость рейсов между Москвой и Геленджиком на 16%, заменив самолеты Airbus A320 на более крупные Airbus A321, передает ТАСС. Мера связана с ростом спроса на перелеты по данному маршруту.

    В сообщении перевозчика отмечается: «Аэрофлот» в связи с высоким спросом увеличил на 16% емкость рейсов между Москвой и Геленджиком. До конца июля авиакомпания будет выполнять полеты по этому маршруту на лайнерах Airbus A321 большей вместимости вместо Airbus A320, который изначально планировался».

    Теперь на каждом рейсе пассажирам доступны 16 кресел бизнес-класса и 167 кресел экономкласса. Данные изменения будут действовать до завершения июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети обнаружили фальшивую страницу агрегатора авиабилетов, где мошенники предлагают перелеты в Геленджик по завышенной цене и похищают банковские данные.

    Открытие аэропорта в Геленджике привело к всплеску интереса к турам на курорт, однако большинство туристов пока только оценивают варианты поездки. Вопросы безопасности остаются основным критерием при рассмотрении возможности открытия аэропортов в Геленджике и Крыму.

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    15 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    Месячная норма осадков обрушилась на Москву менее чем за два часа
    Месячная норма осадков обрушилась на Москву менее чем за два часа
    @ Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

    Tекст: Мария Иванова

    В некоторых округах Москвы за два часа выпало до 85 мм осадков, что соответствует месячной норме, непогода продлится до конца суток.

    В отдельных районах Москвы за два часа выпала месячная норма осадков, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

    Больше всего дождя зафиксировано в Северном административном округе – до 85 миллиметров, в Восточном – до 75 миллиметров, в Юго-Восточном – до 66 миллиметров и в Северо-Восточном – до 64 миллиметров.

    Синоптики прогнозируют, что непогода сохранится до конца суток. Для предотвращения подтоплений на улицах города работают аварийные бригады и спецтехника «Мосводостока», а также сотрудники инженерных и коммунальных служб.

    Горожан просят не выходить на улицу без необходимости, быть осторожными, не прятаться под деревьями и не парковать автомобили рядом с ними. Водителей призывают строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

    Ранее в столице объявили экстренное предупреждение о ливне, грозе и крупном граде.

    Между тем накануне в энергосистеме Москвы зафиксировали новый рекорд потребления из-за жары.

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    15 июля 2025, 19:22 • Новости дня
    Столичный регион побил рекорды по осадкам за последние десятилетия

    Ливни обрушились на Москву и Подмосковье, обновив исторические показатели

    Tекст: Евгения Караваева

    Московский регион оказался под влиянием мощных дождей, в ряде населенных пунктов суточные нормы осадков превысили исторические значения.

    За шесть часов на базовой метеостанции ВДНХ выпало 27 мм осадков – это 32% от месячной нормы июля. Этот день стал самым дождливым 15 июля за последние 76 лет, хотя до абсолютного рекорда не хватило менее 2 мм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    В Подмосковье мощные ливни зафиксированы сразу в нескольких районах. В Дмитрове выпало 30 мм, что составляет 42% от июльской нормы, в Сергиевом Посаде – 32 мм, а Кучино приняло на себя 42 мм – ровно половину месячной нормы. В Электростали метеорологи насчитали 66 мм, что почти в четыре раза превышает обычное количество осадков за сутки и составляет 79% от нормы месяца.

    В Можайске установлен новый суточный рекорд: там выпало 55 мм осадков, что эквивалентно 64% июльской нормы. Этот показатель на 31 мм превышает прежний рекорд, установленный 15 июля 2018 года.

    Синоптики прогнозируют, что в среду ливни сохранятся, однако их интенсивность обещает быть ниже сегодняшней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, опубликованы спутниковые снимки, на которых запечатлено движение циклона, принесшего сильные ливни и грозы в Московский регион.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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