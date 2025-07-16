Необходимо расширение господдержки бизнеса – но только для проектов, которые обеспечат максимальный эффект для экономики территорий и страны в целом. Государство готово и дальше компенсировать риски ведения бизнеса, однако бизнес должен по-настоящему настроиться на инновационность.0 комментариев
Извержение вулкана произошло на исландском полуострове Рейкьянес
Власти Исландии привели гражданскую оборону в готовность после начала извержения вулкана на Рейкьянесе, риска для города Гриндвак пока нет.
Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии началось в 03:59 по местному времени, сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию RUV. В связи с этим власти привели силы гражданской обороны в состояние готовности. На данный момент, по предварительным данным, угрозы для жителей города Гриндвак не зафиксировано.
На территории Исландии насчитывается 33 активные вулканические системы. С 2021 года на полуострове Рейкьянес уже происходили извержения в марте 2021 года, августе 2022 года, июле 2023 года, а также в январе и марте 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе города Гриндавик на юго-западе Исландии происходит извержение вулкана Сундхнукур.