Москвичам пообещали облачную и теплую погоду в среду

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, синоптики Гидрометцентра сообщили, что в среду в Москве сохранится облачная погода с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, возможны гроза и град. Воздух прогреется до 25-27 градусов, ночью температура может опуститься до 13 градусов.

Ветер будет северо-восточного и восточного направлений, его скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 742 миллиметра ртутного столба.

В Подмосковье в этот же день прогнозируется температура от 23 до 28 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до отметки 11 градусов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Московском регионе установилась устойчивая теплая погода с превышением климатической нормы на несколько градусов и отсутствием осадков, такая погода продержится до конца мая. В Москве среднесуточная температура воздуха уже достигла плюс 15,5 градуса, что стало признаком наступления метеорологического лета на четыре дня раньше обычного. Синоптик Евгений Тишковец развеял слухи о рекордной жаре, уточнив, что лето будет лишь немного теплее нормы и с небольшим дефицитом осадков.