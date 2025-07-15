ФСБ показало задержание главы полиции нижегородского аэропорта за миграцию

Tекст: Ирма Каплан

Оперативное видео, опубликованное управлением ФСБ по Нижегородской области, демонстрирует задержание начальника транспортной полиции местного аэропорта и других сотрудников. На видео также заметны бланки миграционных карт с печатью «выезд разрешен», изъятые рубли, доллары и коробочка с украшениями.

По информации, опубликованной ранее управлением на транспорте МВД России по ПФО, начальник линейного отдела полиции аэропорта был задержан на прошлой неделе. В начале июня задержали двоих его подчиненных, участвовавших в освобождении нарушителей миграционного режима за вознаграждение. Всего по делу арестованы семь человек, передает РИА «Новости».

Следствие считает, что с 2024 по 2025 годы в аэропорту работала организованная группа из транспортных полицейских и местных жителей. Они за деньги позволяли мигрантам, нарушившим закон, покинуть Россию без привлечения к административной ответственности. Участники группы обвиняются по статьям об организации незаконной миграции и превышении полномочий.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Госдуме обсудили возможность включения девяти новых статей УК РФ в перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, включая тяжкие преступления.