Скончался осужденный по делу о «Зимней вишне» пожарный Генин

Tекст: Алексей Дегтярев

В последние дни Генин был в реанимации, он умер после продолжительной болезни, сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что он был единственным, кому удалось спасти человека при пожаре в «Зимней вишне».

Напомним, его приговорили к пяти годам лишения свободы. В 2023 году его освободили из-под стражи по состоянию здоровья.

При пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.