Генсек ОПЕК оценил знания Путина о нефтяном рынке

Генсек ОПЕК отметил осведомленность Путина о нефтяном рынке и осудил санкции

Tекст: Вера Басилая

Впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным поделился генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, передает ТАСС.

По его словам, российский президент продемонстрировал глубокое знание деталей работы ОПЕК+ и мирового рынка нефти, а также проявил интерес к долгосрочным прогнозам организации.

Аль-Гайс впервые встретился с Путиным в должности главы ОПЕК на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что Путин с уважением относится к долгосрочным прогнозам рынка нефти, которые готовит ОПЕК, и выразил удовлетворение этой встречей.

Генсек ОПЕК сообщил, что Путин пригласил его на Российскую энергетическую неделю, которая состоится в октябре 2025 года в Москве. Аль-Гайс подтвердил, что планирует принять участие, и подчеркнул укрепление сотрудничества между Россией и ОПЕК+.

На полях 9-го Международного семинара ОПЕК в Вене аль-Гайс также заявил, что организация выступает против любых санкций, влияющих на рынок нефти. Он подчеркнул, что ограничения не способствуют балансу спроса и предложения и вредят как производителям, так и потребителям энергоресурсов.

Аль-Гайс отметил, что ОПЕК не вмешивается в двусторонние отношения между странами и не поддерживает санкции.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Хайсамом аль-Гайсом заявил, что ОПЕК сохраняет деполитизированный подход в своей работе, что способствует стабильности мирового нефтяного рынка.

Глава ОПЕК заявил о стремлении деполитизировать нефть и саму организацию.

Между тем ЕС в ближайшее время может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций, в который планируется включить снижение потолка цен на российскую нефть.