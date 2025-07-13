  • Новость часаСкачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
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    Как Чебурашка стал одним из главных страхов Прибалтики
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    Российские войска освободили Николаевку и Карла Маркса в ДНР
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Киев назвал формат переговоров в Стамбуле «практически исчерпанным»
    Трамп заявил о расследовании победы Байдена на выборах
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе

    Европейская гуманность, которую впитали русские интеллигенты, в прошлом уже показывала свое лицемерие, побуждая русскую интеллектуальную элиту поворачиваться лицом на Восток.

    5 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Как правильно сравнивать Россию и Запад

    Почему-то мы стараемся быть очень справедливыми, когда дело касается наших западных соседей. Мы уверены, что даже малейшая критика в их адрес заставит нас забыть о своих собственных просчетах и недостатках.

    21 комментарий
    Сергей Миркин Сергей Миркин Сказки о «западном рае» для украинцев разбились о реальность

    Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.

    14 комментариев
    13 июля 2025, 15:16 • Новости дня

    Футболист Даку подписал долгосрочный контракт с казанским «Рубином»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку продолжит карьеру в казанском клубе, подписав новый контракт сроком до лета 2029 года.

    О продлении сотрудничества между Мирлиндом Даку и футбольным клубом «Рубин» сообщила пресс-служба команды, передает ТАСС. Новый контракт албанского нападающего рассчитан до лета 2029 года.

    Мирлинд Даку, которому сейчас 27 лет, выступает за «Рубин» с 2023 года. До переезда в Казань он играл за клубы из Косова, а также за хорватский «Осиек» и словенскую «Муру».

    За сборную Албании Даку провел 11 матчей, забил один гол и участвовал в чемпионате Европы 2024 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги форвард провел 26 игр и отметился 15 голами, что стало одним из лучших результатов турнира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФИФА сняла трансферный запрет с московского «Локомотива». Вратарь ЦСКА Помазун перешел в «Спартак». Денис Черышев подписал контракт с греческим клубом «Паниониос».

    12 июля 2025, 17:36 • Новости дня
    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию

    Пилот Красноперов: Украинский Ан-124-100 может перевозить любые вооружения

    Авиаэксперт рассказал о целях перелета украинского Ан-124-100 в Германию
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Самолет Ан-124 «Руслан» может перевозить любые танки, американские системы противоракетной обороны Patriot и другие вооружения, Украина всеми силами старается сохранить этот самолет, сказал газете ВЗГЛЯД пилот первого класса Андрей Красноперов. Ранее в небе над Киевом заметили украинский Ан-124-100, который прилетел в Лейпциг.

    «Самолет Ан-124-100 «Руслан» – специфический, это один из самых крупных транспортных самолетов в мире. Он элементарно может перевозить любые танки, американские системы противоракетной обороны Patriot. На нем можно перевозить любые вооружения, которые Украина получает от Европы, в том числе крылатые ракеты и прочие боеприпасы. Скорее всего, именно для таких перевозок Киев собирается использовать этот самолет», – считает пилот первого класса Андрей Красноперов, майор запаса ВВС.

    По мнению эксперта, самолет прилетел в Германию из Киева на прохождение технического обслуживания. Однако Красноперов сомневается, что в Германии есть все необходимые запчасти для Ан-124-100.

    «На Украине уже нет возможностей обслуживать этот самолет. То, что у них еще осталось, – все это наследие Советского Союза. Это также касается транспортной дальней авиации. Все эти самолеты должны быть списаны. Но украинцы ставят задачу хоть как-то сохранить свои Ан-124-100».

    На этой неделе в небе над Киевом заметили украинский Ан-124-100. Как выяснили западные СМИ, борт прибыл в немецкий город Лейпциг, где находится основной хаб украинской компании Antonov Airlines.

    После начала спецоперации Antonov Airlines перевела в Лейпциг пять самолетов Ан-124. По данным американского издания TWZ, самолет Ан-124-100 с номером UR-82073 покинул аэродром Святошино в Киеве, где находился с начала полномасштабных боевых действий.

    Этот аэродром практически не пострадал. TWZ приводит мнение о том, что самолет оставался в Киеве с марта 2021 года, а его перемещение в Европу связано с необходимостью ремонта или обслуживания. Также TWZ обратило внимание на спутниковые снимки от Planet Labs, полученные 2 июля, на которых на территории аэродрома Святошино были замечены два относительно исправных самолета Ан-124.

    Ранее украинский политик и блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале сообщил, что данный самолет ранее был конфискован у российской компании «Волга-Днепр» по решению суда в Онтарио. Однако эту информацию опровергают Telegram-каналы военных летчиков.

    «Руслан» может выполнять полеты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов (до 120 тонн) на большие расстояния. Самолет был создан ОКБ имени О.К. Антонова для перевозки солдат вместе с тяжелой военной техникой. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолет поступил в январе 1987 года.

    Серийное производство прекратилось в 1994 году, потому что с распадом СССР «Руслан» оказался невостребован военными. В середине нулевых предпринимались попытки возобновить серийное производство самолетов Ан-124-100 на ульяновском предприятии «Авиастар», но проект был признан бесперспективным.

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    12 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    Новое государство появилось в мире

    Politico: Франция заключила соглашение о создании государства Новая Каледония

    Новое государство появилось в мире
    @ Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пригороде Парижа представители конкурирующих политических движений объявили о соглашении по созданию нового государства под названием Новая Каледония, сообщили СМИ.

    Как передает Politico, формирование государства согласовано, однако оно не станет полностью независимым от Франции, пишет RT.

    Согласно данным издания, достигнутая договоренность предусматривает предоставление Новой Каледонии широкой автономии. В частности, новым властям передадут часть полномочий в сфере международных отношений.

    В феврале сторонники независимости Гваделупы потребовали проведения референдума о самоопределении и независимости от Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце января в Новой Каледонии, где произошли беспорядки, был создан «Международный фронт деколонизации», который основали 12 движений за независимость заморских территорий Франции. После Новой Каледонии и Мартиники волнения и беспорядки стали потрясать еще одну бывшую французскую колонию – Гваделупу.

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    12 июля 2025, 17:15 • Видео
    Макрон нашел 50 тыс. солдат для Украины

    Великобритания и Франция договорились об увеличении военного контингента, который предполагается отправить на Украину, до 50 тыс. человек. Что это означает на практике?

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    12 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    Посетители Красной площади увидели трогательную сцену с почетным караулом в жару
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители и туристы на Красной площади стали свидетелями, как один из почетных караульных помог другому стойко перенести зной.

    Необычная и трогательная сцена развернулась на Красной площади во время несения службы почетным караулом у стен Кремля. В условиях рекордной жары один из военнослужащих почувствовал недомогание, но ему тут же помог сослуживец, который в буквальном смысле подставил плечо товарищу, передает «Царьград».

    В субботу москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом. Как писала газета ВЗГЛЯД, метеоролог пообещал прохладу москвичам со следующей недели.

    Жара в 34 градуса не повлияла на распорядок дня в Кремле, сотрудники продолжают работать в обычном режиме, отмечал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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    12 июля 2025, 18:50 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    В Британии спрогнозировали содержание «важного заявления» Трампа
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский президент Дональд Трамп может объявить о новых мерах в отношении конфликта России и Украины, сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

    Меркурис заявил на YouTube, что «речь может пойти о поддержке законопроекта Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России)», передает РИА «Новости».

    Эксперт также не исключает, что глава Белого дома объявит о новых поставках вооружения Киеву. При этом, как отмечает аналитик, Москва, по его наблюдению, кажется совсем не впечатленной изменениями риторики со стороны американского лидера.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России не собирается менять курс по Украине из-за недовольства лидера США Трампа, несмотря на возможность новых санкций со стороны Америки.

    До этого Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление по России, которое может быть связано с ужесточением санкций на экспорт нефти.

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    12 июля 2025, 21:10 • Новости дня
    Удары ВС России по ТЦК вызвали панику среди украинских военных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Удары Вооруженных сил России по территориальным центрам комплектования ВСУ вызвали среди украинских военных панику, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские силовые структуры заявили, что атаки на эти объекты приводят к уничтожению значительного количества документации, необходимой для военнослужащих ВСУ при оформлении льгот, передает ТАСС.

    Он добавил, что командование украинской армии сейчас игнорирует проблему и пользуется ситуацией, чтобы уводить семьи пропавших без вести солдат от получения подробной информации о судьбах их близких.

    В субботу военный эксперт Виталий Киселев заявил, что успешные удары по украинским ТЦК обусловлены высокой эффективностью российской разведки и подполья, а также современного вооружения.

    Ранее сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение по центрам ТЦК Украины.

    Напомним, украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов. Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ.

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    13 июля 2025, 12:40 • Новости дня
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    Путин рассказал об отказе во встрече с делегацией США после хамства пограничнику
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин рассказал, что отказался лично общаться с делегацией из США в Петербурге после грубого поведения одного из американцев по отношению к российскому пограничнику.

    Владимир Путин в ранее неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» вспомнил инцидент, произошедший во время его работы в мэрии Петербурга, сообщает Telegram-канал Зарубина. Президент рассказал, что во время визита американской делегации один из ее представителей проявил грубость по отношению к российскому пограничнику. По словам Путина, он посчитал такое поведение абсолютно неприемлемым, так как человек в погонах, выполняя служебные обязанности, представляет государство.

    Путин подчеркнул: «Относиться так к нему – это значит относиться с пренебрежением к нашему государству». Президент отметил, что российская сторона в целом приняла делегацию по протоколу, но лично он с американцами общаться не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что мировое сообщество будет учитывать мнение России только при сохранении страной суверенитета и способности защищать свои интересы.

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    12 июля 2025, 17:13 • Новости дня
    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Глава фракции партии «Слуга народа» рассказал, что Зеленского часто били в детстве

    Арахамия рассказал, что Зеленского часто били в детстве
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава фракции партии «Слуга народа» в украинском парламенте Давид Арахамия рассказал, что Владимир Зеленский в детстве часто подвергался нападкам.

    Арахамия отметил в интервью Би-би-си, Зеленский делился воспоминаниями о том, как рос «евреем маленького роста в Кривом Роге», который является крупным индустриальным городом, передает ТАСС.

    Он уточнил, что Зеленского «часто били» в детстве. Он также привел слова Зеленского: «Найди того, кто главный, ударь его в лицо, и тогда все остальные поймут, что ты человек, с которым стоит иметь дело».

    В субботу жена Зеленского Елена в документальном фильме «История Зеленского» призналась, что надеялась на поражение мужа на выборах 2019 года.

    Ранее президент Владимир Путин рассказал, что его друзья-евреи называют Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

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    12 июля 2025, 17:27 • Новости дня
    Полиция Индии обнаружила россиянку с детьми в пещере Кералы
    Полиция Индии обнаружила россиянку с детьми в пещере Кералы
    @ Saqib Majeed/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В лесах штата Керала была найдена россиянка с двумя детьми, которые почти две недели прожили в изолированной пещере среди джунглей.

    Полиция Индии обнаружила гражданку России Нину Кутину с двумя маленькими детьми в отдаленной пещере штата Керала, пишет ТАСС.

    Семья прожила в почти полной изоляции около двух недель, питаясь лесными плодами. Полиция наткнулась на них во время патрулирования после оползня.

    По данным агентства PTI, россиянка приехала по деловой визе несколько лет назад и отправилась в Гокарну – город, известный религиозными и медитативными традициями. Женщина, увлеченная индуизмом, решила поселиться с детьми в лесистой местности, превратив природную пещеру в духовное пристанище: она установила идола Рудры и занималась пуджой и медитацией.

    По словам полицейских, семья находилась в хорошем состоянии и не имела ранений. «Мы были очень удивлены, когда нашли женщину и двух детей в таких условиях. К счастью, они не были ранены и находились в относительно хорошем состоянии», – рассказал один из сотрудников полиции.

    Власти выяснили, что виза россиянки истекла еще в 2017 году. Семья вывезена из леса и временно размещена в безопасном месте. Ожидается, что в ближайшее время их перевезут в Бангалор для дальнейшей депортации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семья из России рассказала о том, как им удалось выжить во время мощного цунами на Шри-Ланке.

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    12 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    На Украине повторно мобилизовали вернувшихся из плена военных ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники территориальных центров комплектования на Украине мобилизуют в ряды ВСУ военных, которые ранее вернулись из российского плена, сообщили в российских силовых структурах.

    В качестве примера приводится случай с активистом майдана Андреем Коломийцем, который вновь оказался в украинской армии после освобождения из плена, передает ТАСС.

    Источник подчеркнул: «Это не первый случай, когда в нарушение Женевской конвенции на Украине повторно мобилизуют вернувшихся из плена солдат. Такое происходит регулярно». Российские силовики отмечают, что практика повторной отправки бывших пленных на фронт стала на Украине обычным явлением.

    Кроме того, в силовых структурах РФ добавили, что на Украине обсуждается видеозапись задержания ветерана ВСУ с ампутированной конечностью, уволенного по состоянию здоровья, в которой участвовали более десяти полицейских. По данным источника, этот человек протестовал против вырубки леса, что и стало поводом для задержания. Инцидент вызвал значительный резонанс среди украинской общественности.

    В четверг украинский журналист Богдан Буткевич, активно защищавший работу военкоматов, был отправлен на службу после потери отсрочки от мобилизации.

    Ранее сообщалось, что на территории Украины фиксируются случаи нападений на сотрудников военкоматов со стороны граждан, что свидетельствует об усилении сопротивления мобилизации.

    В июне стало известно, что подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются. Кроме того, ВСУ используют инвалидов для строительства линии обороны на запорожском направлении, принуждая их рыть окопы.

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    13 июля 2025, 08:39 • Новости дня
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    Россия пообещала пресекать пиратство на Балтике
    @ Stefan Sauer/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия намерена решительно защищать свои танкеры с нефтью на Балтике от возможных западных попыток вмешательства, полагаясь на нормы международного права, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

    Россия будет пресекать любые попытки западных стран вмешаться в судоходство российских танкеров с нефтью в Балтийском море, заявил посол России в Дании Владимир Барбин в интервью РИА «Новости». «Любые начинания по нанесению ущерба интересам России, в том числе экономическим, встречали и будут встречать решительный отпор. Попытки пиратства в открытом море в отношении танкеров с российской нефтью будут пресекаться», – подчеркнул Барбин.

    Посол отметил, что свобода судоходства, а также беспрепятственный проход судов через Балтийские проливы гарантируются действующими международными нормами и обязательствами Дании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша объявила о начале операции по «защите» воздушного пространства над Балтийским морем. НАТО усиливает подготовку к возможной атаке на Россию в Балтийском регионе. Польские власти решили выделить свои военные корабли для участия в миссии НАТО на Балтике.

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    13 июля 2025, 11:57 • Новости дня
    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом

    Путин: В основе противоречий России и Запада лежат геополитические интересы

    Путин объяснил противоречия между Россией и Западом
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировое сообщество – и особенно страны Запада – будет учитывать мнение России только в том случае, если она сохранит суверенитет и способность защищать свои интересы, заявил в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным президент РФ Владимир Путин.

    По его словам, интересы России будут учитываться в мире только в том случае, если страна сохранит суверенитет и способность защищать свое будущее, передает ТАСС. Путин напомнил, что с момента распада СССР стало очевидно: «Пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут».

    Президент подчеркнул, что противоречия между Россией и Западом имеют геополитическую, а не идеологическую природу. Путин отметил, что ранее и сам полагал главной причиной разногласий идеологические различия, однако даже после распада СССР «наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось». По его словам, это связано с «явным желанием достичь каких-то геополитических преимуществ».

    Глава государства добавил, что Запад игнорировал попытки России донести свою позицию и продолжал принимать решения, исходя из собственных интересов. «Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы, – заключил глава государства. – Вот это главное, основное».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл назвал Владимира Путина примером доброго христианина. Владимир Путин отказался уступать давлению президента США Дональда Трампа. Президент России поручил реализовать программу по восстановлению приграничных территорий.

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    12 июля 2025, 19:31 • Новости дня
    Часть Запорожской области осталась без света и воды

    Балицкий сообщил о массовом отключении света и воды в Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Запорожской области отключено энергоснабжение в Мелитополе, Бердянске и еще четырех округах из-за критических перегрузок оборудования, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

    Балицкий в своем Telegram-канале заявил: «В связи с высокой температурой окружающего воздуха, в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. С целью сохранения стабильного функционирования сети, проводятся работы по переводу нагрузок». Вынужденные отключения затронули часть потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского и Каменско-Днепровского муниципальных округов.

    Кроме того, по его словам, чтобы предотвратить повреждение оборудования на объектах водоснабжения из-за нестабильного электроснабжения, в ряде округов приостановлена подача воды до стабилизации ситуации. Энергетики работают в усиленном режиме и проводят восстановительные мероприятия. Сроки восстановления работы сетей пока не называются, уточнил он.

    Ранее Балицкий сообщил, что в результате атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру Запорожской области произошло частичное отключение электроснабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинские беспилотники повредили подстанцию в Мелитопольском районе. Тогда Запорожская область осталась полностью без электроснабжения.

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    13 июля 2025, 01:59 • Новости дня
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    Названы источники финансирования США военной помощи Украине
    @ Roland Balik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для финансирования военной помощи Украине Белый дом может использовать средства, которые остались от прежней администрации Джо Байдена или замороженные в США российские активы, заявила CBS.

    Как отмечает CBS со ссылкой на источники, новая администрация США впервые с начала работы рассматривает возможность дополнительного финансирования военной поддержки Украины, передает ТАСС.

    Отмечается, что источник дополнительного финансирования пока не определен окончательно. Оценивая возможные источники финансирования, CBS указывает на 3,85 млрд долларов, оставшихся после администрации Байдена. Эти средства были выделены в рамках механизма Presidential Drawdown Authority, позволяющего президенту США поставлять вооружения иностранным государствам без одобрения Конгресса в случае чрезвычайных обстоятельств. По мнению источников CBS, такой шаг стал бы «сигналом России».

    Телекомпания также упоминает, что теоретически Белый дом мог бы передать Украине до 5 млрд долларов замороженных в США российских активов. Однако ни нынешний, ни предыдущий президенты США к такому варианту не обращались, говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, включая ракеты для ЗРК Patriot и переносных комплексов Stinger. Позднее США возобновили отправку вооружений на Украину, однако точные объемы поставок не раскрываются.

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    13 июля 2025, 13:54 • Новости дня
    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле

    Политолог Скачко: Киев убежден, что может «пересидеть» президентство Трампа

    Скачко объяснил заявление Киева об «исчерпанности» переговоров в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В Киеве уверены, что конфликт с Россией будет долгим, а Европа нарастит ВПК для помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в украинском МИД заявили, что стамбульский формат диалога с Москвой «практически исчерпан».

    «Слова представителя МИД Украины Сергея Кислицы показывают уверенность Киева в том, что конфликт с Россией будет продолжаться еще долгое время, и что Запад, в первую очередь европейские страны, дадут все необходимое для этого», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Киев и Брюссель убеждены, что смогут пересидеть трудный для них период президентства Дональда Трампа. Также они ожидают, что в ближайшие годы Европа нарастит военно-технические мощности, сократив количественное и качественное отставание от российского ВПК», –  продолжил аналитик.

    «Владимир Зеленский вновь почувствовал себя нужным после удачных, на его взгляд, поездок по Европе, касающихся помощи Украине и восстановление ее инфраструктуры, а также по итогам переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера», – указал политолог.

    «Все это вкупе заставило Кислицу так уверенно говорить о неактуальности стамбульского формата. Кроме того, это еще и призыв главы внешнеполитического ведомства к украинцам, которые боятся мобилизации, самим идти в ТЦК. Дипломат будто говорит: «Видите, Запад с нами, бояться нечего». Плюс, это приглашение «партии войны» ЕС и США к еще большей сплоченности», – пояснил Скачко.

    Накануне замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что турецкий формат диалога Москвы и Киева «практически исчерпал себя». Он добавил, что «никаких переговоров» за рамками гуманитарных тем «в Стамбуле не было», сообщает РИА «Новости».

    При этом Анкара ожидает ответа от Киева по срокам проведения третьего раунда переговоров по урегулированию ситуации на Украине, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Дипломат отметил, что Россия уже выразила готовность к встрече.

    Ранее президент России Владимир Путин во время разговора с американским коллегой Дональдом Трампом заявил о готовности Москвы к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также Москва передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

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    12 июля 2025, 21:27 • Новости дня
    Российский боец ММА Шлеменко вышел на бой с испанцем Каденой со сломанной рукой

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко вышел на бой со сломанной рукой, заявил после поединка губернатор Омской области Виталий Хоценко.

    Хоценко сообщил, что в Омске на турнире промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC) он победил испанца Гильермо Кадену техническим нокаутом в первом раунде, передает ТАСС.

    «Еще недавно [у Шлеменко] был бой, очень мало времени, чтобы восстановиться. У Александра до сих пор проблема – сломана рука», – сказал Хоценко. По словам губернатора, боец вышел на ринг, несмотря на травму, потому что дал слово себе, семье, своим товарищам, болельщикам и любителям спорта.

    В конце мая Шлеменко проиграл белорусу Владиславу Ковалеву на турнире организации Russian Cagefighting Championship в Екатеринбурге. На счету 41-летнего россиянина 67 побед, 16 поражений и одна ничья, еще один бой был признан несостоявшимся.

    Его 33-летний соперник – чемпион Европы по бразильскому джиу-джитсу и действующий чемпион организации Vendetta Fight Night в среднем весе.

    Ранее российский боец ММА Александр Емельяненко, перенесший операцию на позвоночнике после отказа ног, отказался оформлять инвалидность, намереваясь вернуться в спорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко успешно прооперировали на позвоночнике в НИИ имени Склифосовского.

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