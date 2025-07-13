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Футболист Даку подписал долгосрочный контракт с казанским «Рубином»
Нападающий сборной Албании Мирлинд Даку продолжит карьеру в казанском клубе, подписав новый контракт сроком до лета 2029 года.
О продлении сотрудничества между Мирлиндом Даку и футбольным клубом «Рубин» сообщила пресс-служба команды, передает ТАСС. Новый контракт албанского нападающего рассчитан до лета 2029 года.
Мирлинд Даку, которому сейчас 27 лет, выступает за «Рубин» с 2023 года. До переезда в Казань он играл за клубы из Косова, а также за хорватский «Осиек» и словенскую «Муру».
За сборную Албании Даку провел 11 матчей, забил один гол и участвовал в чемпионате Европы 2024 года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги форвард провел 26 игр и отметился 15 голами, что стало одним из лучших результатов турнира.
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