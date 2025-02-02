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Вратарь ЦСКА Помазун перешел в «Спартак»
Российский вратарь Илья Помазун, ранее игравший за ЦСКА, продолжит карьеру в московском «Спартаке», заключив контракт на 2,5 года, сообщила пресс-служба столичного клуба.
Как указала пресс-служба «Спартака», соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Согласно источнику, в ближайшее время вратарь присоединится к «Спартаку» на тренировочном сборе в Дубае, передает ТАСС.
Помазун стал лишь третьим игроком, который после распада СССР напрямую перешел из ЦСКА в «Спартак». До него аналогичный переход совершали Валерий Масалитин в 1994 году и Хесус Медина в 2023 году. Таким образом, Помазун вошел в эксклюзивный список футболистов, которые сменили клубы таким образом.
Помазуну 28 лет, и он является воспитанником футбольной школы ЦСКА. С июля 2017 года он выступал за основной состав клуба, сыграв 10 матчей, в которых пропустил 11 голов и трижды оставил свои ворота «сухими». Он также стал обладателем Суперкубка России в сезоне 2018/19. Кроме того, вратарь играл за команду «Урал» из Екатеринбурга.
В октябре 2023 года Илья Помазун дебютировал в составе сборной России в товарищеском матче против сборной Кении, который завершился со счетом 2:2.
8 января московский «Спартак» одержал убедительную победу со счетом 5:0 над петербургским СКА в гостевом матче Континентальной хоккейной лиги, поднявшись на вторую строчку Западной конференции.