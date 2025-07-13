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Прокуратура начала проверку из-за полета самолета над пляжем в Ленобласти
В Ленинградской области начата проверка после того, как легкомоторный самолёт на крайне низкой высоте дважды пролетел над пляжем с отдыхающими.
Прокуратура начала проверку после сообщений о пролетах легкомоторного самолёта над пляжем в Ленинградской области, передает РИА Новости. Инцидент произошёл в районе посёлка Коккорево на берегу Ладожского озера, где в тот момент отдыхало много людей.
По информации телеканала «78», пилот дважды пролетел над пляжем на очень низкой высоте – по словам отдыхающих, самолёт шёл даже ниже воздушных змеев. Очевидцы считают, что такие манёвры могли представлять опасность для людей на берегу.
Северо-Западная транспортная прокуратура уточнила, что проверяет соблюдение законодательства о безопасности полётов. Результаты проверки будут направлены в соответствующие органы для принятия мер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нью-Йорке разбился самолет с шестью пассажирами на борту. В Миннесоте легкомоторный самолет упал на жилой дом. В Вологодской области началось расследование посадки легкомоторного самолета Л-147М на трассе из-за технической неисправности.