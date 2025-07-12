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Протестующие перекрыли центр Белграда
Протестующие перекрыли центр Белграда и нарушили движение транспорта
В центре Белграда вечером протестующие студенты и оппозиционеры полностью перекрыли движение на бульваре Краля Александра, потребовав досрочных парламентских выборов.
Студенты и сторонники оппозиции в субботу вечером перекрыли крупнейший бульвар Краля Александра в центре Белграда, передает РИА «Новости».
Протестующие собрались у здания юридического факультета Белградского университета около 19.00 по местному времени, полностью остановив движение транспорта и трамваев. Демонстранты скандировали лозунги, свистели в свистки, а также развернули плакат с надписью: «Машиностроители против машинерии».
Участники акции также перекрыли въезд на Бранков мост в центре столицы. По данным корреспондента, дорожная полиция не вмешивалась в происходящее, а лишь перенаправляла подъезжающие автомобили. Власти Сербии не задержали ни одного протестующего этой ночью, ограничившись лишь шестью заявлениями об административных правонарушениях.
Власти страны ранее подчеркивали, что число участников протестов снижается, а попытки организовать «цветную революцию» потерпели неудачу. Президент Александр Вучич ранее заявил: «Протестное движение унесло ветром». Высшая белградская прокуратура ранее отмечала, что полиция имеет право задерживать лиц, блокирующих движение.
Напомним, что вечером 28 июня истек срок ультиматума, предъявленного протестующими властям с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента у здания Скупщины. После митинга часть протестующих пыталась прорвать полицейский кордон, забрасывая сотрудников МВД петардами и камнями. Тогда задержали 77 человек, пострадали 48 полицейских. Глава парламента Ана Брнабич заявила, что часть участников призывала к гражданской войне и уничтожению Сербии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция Сербии провела задержания участников протестов.
Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что в Белграде фиксируют признаки цветной революции, которая началась в ноябре 2024 года при участии внешних антисербских сил.