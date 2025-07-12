Полиция Индии обнаружила россиянку с детьми в пещере Кералы

Tекст: Мария Иванова

Полиция Индии обнаружила гражданку России Нину Кутину с двумя маленькими детьми в отдаленной пещере штата Керала, пишет ТАСС.

Семья прожила в почти полной изоляции около двух недель, питаясь лесными плодами. Полиция наткнулась на них во время патрулирования после оползня.

По данным агентства PTI, россиянка приехала по деловой визе несколько лет назад и отправилась в Гокарну – город, известный религиозными и медитативными традициями. Женщина, увлеченная индуизмом, решила поселиться с детьми в лесистой местности, превратив природную пещеру в духовное пристанище: она установила идола Рудры и занималась пуджой и медитацией.

По словам полицейских, семья находилась в хорошем состоянии и не имела ранений. «Мы были очень удивлены, когда нашли женщину и двух детей в таких условиях. К счастью, они не были ранены и находились в относительно хорошем состоянии», – рассказал один из сотрудников полиции.

Власти выяснили, что виза россиянки истекла еще в 2017 году. Семья вывезена из леса и временно размещена в безопасном месте. Ожидается, что в ближайшее время их перевезут в Бангалор для дальнейшей депортации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, семья из России рассказала о том, как им удалось выжить во время мощного цунами на Шри-Ланке.