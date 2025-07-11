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В Москве умер старейший из экс-членов политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев
В Москве ушел из жизни Вадим Медведев – экономист, бывший член политбюро и секретарь ЦК КПСС, соратник Михаила Горбачева, посвятивший годы работы перестройке СССР. Ему было 96 лет.
О смерти Вадима Медведева сообщил друг семьи Олег Ожерельев, передает ТАСС.
«Сегодня ушел из жизни Вадим Андреевич Медведев», – сообщил Ожерельев.
Внук политика Михаил Лавров сообщил, что прощание с Медведевым состоится 15 июля в зале ЦКБ, похоронен он будет на Троекуровском кладбище.
Вадим Медведев родился 20 марта 1929 года в Ярославской губернии в крестьянской семье, окончил Ленинградский университет и защитил докторскую диссертацию по экономике.
С 1970 года он занимал различные должности в центральном аппарате КПСС, руководил Академией общественных наук при ЦК КПСС, в 1984 году стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.
В годы перестройки Медведев способствовал демократизации, поддерживал вывод книг и журналов из спецхрана, инициировал реформы в сфере образования.
С 1990 года до распада СССР входил в Президентский совет – коллегию ближайших советников Михаила Горбачева.