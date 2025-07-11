В Москве умер старейший из экс-членов политбюро ЦК КПСС Вадим Медведев

Tекст: Ирма Каплан

О смерти Вадима Медведева сообщил друг семьи Олег Ожерельев, передает ТАСС.

«Сегодня ушел из жизни Вадим Андреевич Медведев», – сообщил Ожерельев.

Внук политика Михаил Лавров сообщил, что прощание с Медведевым состоится 15 июля в зале ЦКБ, похоронен он будет на Троекуровском кладбище.

Вадим Медведев родился 20 марта 1929 года в Ярославской губернии в крестьянской семье, окончил Ленинградский университет и защитил докторскую диссертацию по экономике.

С 1970 года он занимал различные должности в центральном аппарате КПСС, руководил Академией общественных наук при ЦК КПСС, в 1984 году стал членом-корреспондентом Академии наук СССР.

В годы перестройки Медведев способствовал демократизации, поддерживал вывод книг и журналов из спецхрана, инициировал реформы в сфере образования.

С 1990 года до распада СССР входил в Президентский совет – коллегию ближайших советников Михаила Горбачева.

