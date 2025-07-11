Историк рассказал о массовых убийствах польских профессоров бандеровцами

Tекст: Евгения Караваева

Организация украинских националистов (ОУН*, признана экстремистской и запрещена в России) убивала польских профессоров Львовского университета, считая их угрозой для создания независимой Украины, заявил доктор исторических наук Алексей Плотников в беседе с ТАСС.

Он отметил: «Вместе с вхождением отрядов украинских националистов, или бандеровцев, на территорию Западной Украины, во Львов, начались их карательные акции, направленные прежде всего против поляков, в частности известно такое преступление, как массовое убийство профессоров Львовского университета, которое практически не вызывает сомнений, является делом рук бандеровцев».

Плотников подчеркнул, что подобные действия устраняли тех, кто мог помешать формированию украинской «незалежной» державы. Он добавил, что ОУН осуществляла карательные операции под покровительством фашистских властей, а такие лидеры, как Степан Бандера и командование ОУН-УПА*, были связаны с немецкой разведкой «абвер». Группы украинских националистов действовали в составе спецподразделения «Нахтигаль», прославившегося своей жестокостью.

Историк также напомнил о Волынской резне 1941 года в городе Владимире-Волынском, когда при раскопках обнаружили массовые захоронения поляков и жетоны двух польских полицейских. Плотников заявил, что, вопреки заявлениям польской пропаганды, полицейские Кулиговский и Маловейский не были расстреляны в Твери и захоронены в Медном, а найдены именно на территории Волыни.

По мнению Плотникова, к массовым казням поляков на Волыни в годы войны могли быть привлечены украинские карательные части, в первую очередь представители «Нахтигаля». Он напомнил, что бандеровцы проводили репрессии против поляков, а также евреев, венгров и чехов в Западной Украине.

Во время Второй мировой войны ОУН вступила в сотрудничество с немецкими спецслужбами и в 1943 году создала УПА. С февраля 1943 года началась массовая акция по уничтожению польского населения Волыни, кульминация наступила 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали примерно 100 польских сел. Жертвами стали около 100 тыс. человек, преимущественно женщины, дети и старики. Польский парламент признал эти события геноцидом, а 11 июля стало памятной датой. В 2025 году стартовали поисковые работы в Тернопольской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Польши назвали украинских националистов палачами за массовые убийства поляков на Волыни. Президент Польши Анджей Дуда потребовал от Киева открытого признания Волынской резни.