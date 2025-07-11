Рубио призвал страны НАТО передать Украине системы вооружений США

Tекст: Дарья Григоренко

«В конечном итоге некоторые системы, в которых нуждается Украина, – это те, которые не производятся в Европе. Их придется закупать у Соединенных Штатов», – заявил Рубио. Он уточнил, что ряд стран-союзников по НАТО уже располагают необходимыми оборонительными системами, которые можно быстро передать Киеву, передает РИА «Новости».

Госсекретарь отметил, что, например, у Германии есть 13 или 14 батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, а у Испании и других стран – аналогичные системы. Трансляция выступления велась в YouTube.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею продажи вооружения НАТО Украине, отметив, что для Вашингтона это вопрос бизнеса, а для поддержки Киева ничего не изменится.

Ранее сообщалось, что Белый дом рассматривает вариант передачи наступательных вооружений Киеву через посредников из числа стран НАТО.

Президент США Дональд Трамп предложил немецким властям передать Украине батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также Трамп заявил, что готов направлять Украине больше оружия, чтобы она могла лучше защищать себя.