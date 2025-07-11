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Лихачев дал старт строительству нового энергоблока Белоярской АЭС
На Белоярской АЭС стартовали подготовительные работы по энергоблоку № 5
В Свердловской области началась подготовка к строительству энергоблока пятого поколения с реактором БН-1200М на площадке Белоярской АЭС.
Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев дал старт подготовительным работам по строительству энергоблока № 5 с реактором БН-1200М на Белоярской АЭС, передает «Атом медиа». Это будет первый серийный блок с реактором IV поколения, который должен укрепить позиции России в разработке быстрых реакторов.
В рамках визита Алексей Лихачев осмотрел текущие мощности станции, включая машинный зал и блочный пункт управления энергоблока № 4, а также элементы мобильной резервной инфраструктуры. Ему показали уникальный защитный костюм для работы со щелочными металлами и вручили государственные и отраслевые награды отличившимся сотрудникам.
Помимо решения технических вопросов Лихачев подписал соглашение с губернатором Свердловской области Денисом Паслером о разработке мастер-планов для городов Заречный, ЗАТО Новоуральск и ЗАТО Лесной.
Документ предусматривает создание современной городской среды, поддержку молодежных инициатив и привлечение федерального финансирования для ключевых инфраструктурных проектов.
По словам Лихачева, запуск работ по энергоблоку № 5 укрепит лидерство Белоярской АЭС в развитии технологии быстрых реакторов и приблизит выполнение поручения президента России по увеличению доли атомной генерации до 25% к 2045 году.
Губернатор Паслер отметил, что строительство нового энергоблока даст региону новые возможности для улучшения качества жизни населения.