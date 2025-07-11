Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.5 комментариев
Песков оценил настырность Запада по присутствию на Украине
Песков заявил о милитаристском и антироссийском характере западной политики на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что активность западных стран по военному присутствию на Украине отражает антироссийские и милитаристские настроения.
Настырность западных государств в продвижении идеи военного присутствия на Украине соответствует общему антироссийскому и милитаристскому настрою Европы, передает ТАСС.
Дмитрий Песков, комментируя слова президента Франции Эмманюэля Макрона о готовности «Коалиции желающих» присутствовать на Украине после прекращения огня, заявил: «В целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских».
Он также подчеркнул разочарование Москвы тем, что западные страны игнорируют сигналы России об опасности такого присутствия. Песков добавил, что последовательные и ясные сигналы со стороны Москвы не принимаются во внимание и не находят понимания на Западе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Андрей Климов заявил, что Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, а Лондон и Париж хотят создать имитацию мира для перевооружения противника.
Politico сообщил, что британско-французская инициатива по поддержке Украины не может выработать четкой стратегии несмотря на попытки организовать новые встречи.