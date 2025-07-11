Июнь 2025 года обесценил нарративы о грядущем «западном рае» для Украины. Перспективы оказаться в ЕС, НАТО, вечно пользоваться защитой США стали абсолютно нереальными. И даже информационно зомбированные украинцы не могут не видеть этого.3 комментария
В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины
Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину
Россия выступает за устранение первопричин кризиса на Украине, в то время как Лондон и Париж хотят создать имитацию мира. Им это необходимо для перевооружения противника, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Франция и Британия заявили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.
«Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.
Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.
«Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.
«Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.
Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.