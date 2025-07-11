В Совфеде объяснили заявление Макрона и Стармера о патрулировании неба и моря Украины

Сенатор Климов: Макрону и Стармеру нужно перемирие, чтобы перевооружить Украину

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Планы Макрона и Стармера о патрулировании территории Украины в случае прекращения огня лишний раз подтверждают наши тезисы: перемирие в зоне спецоперации нужно Западу лишь для того, чтобы спустя какое-то время с помощью Украины снова атаковать Россию», – подчеркнул Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор напомнил: Москва постоянно указывает, что перемирие не означает долгосрочного и справедливого мира, а лишь дает отсрочку для наступления, возможно, еще более кровавого и масштабного кризиса на Украине.

«Мы за урегулирование украинского кризиса и устранение его первопричин. А такие политики, как Макрон и Стармер, своими инициативами хотят создать имитацию мира для последующей новой агрессии», – детализировал парламентарий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне заявил, что страны «коалиции желающих» намерены патрулировать воздушное и морское пространство Украины после возможного соглашения о прекращении огня с Россией.

«Вся работа, проделанная нашими министрами обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», – отметил Макрон. Он охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве, сообщает РБК.

Также они пообещали увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые должны послужить основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине, пишет Le Monde. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – сказал Макрон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что лидеры стран Европы способны обсуждать ситуацию на Украине только «под столом» переговоров, и призвала их более реалистично оценивать ситуацию.