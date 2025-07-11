Президент Польши подписал закон, объявляющий 11 июля Днем памяти поляков – жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА* на восточных территориях Второй Речи Посполитой. К этому решению Польша фактически шла 80 лет.2 комментария
Песков назвал военную цензуру беспрецедентной, но оправданной во время СВО
Россия находится под атакой не только в военной, но и в информационной сфере, потому подходы военной цензуры в условиях СВО во многом оправданны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналу «Эксперт»,
«Сейчас время военной цензуры – беспрецедентное для нашей страны», – отметил Песков, объяснив, что война ведется и в информационном пространстве, а потому «сейчас этот режим оправдан», передает ТАСС.
Песков подчеркнул, что прекращение работы некоторых изданий связано с необходимостью учитывать ситуацию, в которой находится страна. Он считает неправильным игнорировать медиа, которые, по его словам, целенаправленно занимаются дискредитацией России. По словам пресс-секретаря, российская журналистика за три года спецоперации на Украине претерпела серьезные изменения: возросло количество патриотических материалов, хотя иногда «кто-то даже перегибает палку».
Он напомнил о временах, когда отдельные СМИ проявляли только скепсис по отношению к стране, и подчеркнул, что возвращение к такой практике недопустимо. Песков отметил, что чувство любви и гордости за Россию было у большинства граждан всегда, но раньше такая позиция редко становилась частью редакционной политики. Вместе с тем он выразил уверенность, что со временем появится более мягкая информационная политика, и СМИ смогут освещать как проблемы, так и достижения России.
Песков также обратил внимание на усталость россиян от потока разнородных новостей из множества источников. По его словам, люди все больше стремятся к аналитическим и достоверным материалам, что изменяет структуру потребления информации. Он отметил растущий спрос на глубокую аналитику по конкретным секторам, например, металлургии, автопрому или авиапрому, и посетовал на недостаток публичного обсуждения этих тем в медиапространстве.
В качестве примера Песков привел ситуацию с импортными автозапчастями, объяснив, что массовое производство необходимо для конкурентоспособности. При этом он подчеркнул, что обсуждение таких вопросов в прессе может помочь бизнесу и государству, а качественный анализ крайне востребован. По мнению пресс-секретаря, обсуждение крупных экономических тем, таких как развитие внутреннего рынка и экспорт в СНГ, должно стать одной из задач для российских СМИ.
Ранее в Госдуме назвали условия возвращения YouTube на российский рынок.
Кроме того, Черемушкинский суд назначил заочный арест основательнице «Медузы*» (иноагент, нежелательная организация) Галине Тимченко (иноагент) по обвинению в организации деятельности нежелательной организации на территории России.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента