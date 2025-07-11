По материалам всей истории преследования канонической православной церкви на Украине и ее предстоятеля можно изучать богословский взгляд на проникновение зла в наш мир. Даже хорошо, что настолько наглядно.6 комментариев
Жителя Камчатского края осудили за сотрудничество с СБУ на семь лет
Жителя Камчатки осудили за сотрудничество с СБУ на семь лет
В Камчатском крае мужчину признали виновным в сборе информации для украинских спецслужб и приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима.
Житель Камчатского края после начала спецоперации на Украине самостоятельно обратился в Службу безопасности Украины (СБУ) и установил конфиденциальный канал связи, передает РИА «Новости» со ссылкой на краевое управление ФСБ России.
«Мужчина выбрал себе псевдоним, создал канал связи и получил задание от иностранной спецслужбы по сбору сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», – рассказали в ведомстве.
Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность в пользу противника. Камчатский краевой суд приговорил жителя региона к семи годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тыс. рублей.
«Приговор не вступил в законную силу», – отметили в управлении.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Барнауле задержали мужчину, который планировал перейти границу с Казахстаном для вступления в ряды ВСУ и участия в боевых действиях, сообщила ФСБ.Ранее в Крыму местную жительницу
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