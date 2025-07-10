Лавров и Ван И выступили против милитаризации АТР НАТО

Лавров и Ван И осудили планы НАТО по военной инфраструктуре в АТР

Tекст: Елизавета Шишкова

О совместном осуждении планов НАТО по милитаризации Азиатско-Тихоокеанского региона сообщили в МИД РФ, передает ТАСС. По итогам встречи на полях мероприятий АСЕАН в Куала-Лумпуре Сергей Лавров и Ван И подчеркнули солидарную позицию против действий, связанных с попытками создания военной инфраструктуры по стандартам НАТО в регионе.

В министерстве отметили, что стороны подробно рассмотрели вопросы сотрудничества по линии АСЕАН, а также активизацию отдельных стран, стремящихся создать узкоблоковые военно-политические механизмы, способные подорвать асеаноцентричную систему безопасности в АТР.

Дополнительно министры обменялись мнениями по урегулированию ряда региональных и международных вопросов, а также по взаимодействию двух стран в рамках ООН, БРИКС, ШОС, Группы двадцати и АТЭС. В МИД также заявили: «Беседа, подтвердившая близость или совпадение подходов по обсуждавшимся вопросам, прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического партнерства».

Ранее Россия выразила обеспокоенность по поводу развертывания инфраструктуры НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Сообщалось, что НАТО планирует разрушить асеаноцентричную архитектуру безопасности в этом регионе.