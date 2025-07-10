Мексика раскрыла детали перехвата самолета с кокаином из Сальвадора

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр общественной безопасности и защиты граждан Мексики Омар Гарсия Харфуш опубликовал новые подробности о задержании легкомоторного самолета с кокаином, передает ТАСС. Он сообщил, что 3 июля 2025 года был зафиксирован маршрут судна в 200 км к югу от Сан-Сальвадора, что подтверждается приложенной картой, однако маршрут не пролегал над сухопутной территорией Сальвадора.

Харфуш уточнил, что все задержанные в ходе операции – граждане Мексики. «Задержанные, действительно, являются гражданами Мексики и привлекаются к ответственности за различные преступления. Мы вновь выражаем наше уважение и признательность народу Сальвадора. Наши действия демонстрируют приверженность мексиканского правительства борьбе с организованной преступностью,» – заявил министр.

По информации, представленной во время пресс-конференции президента Клаудии Шейнбаум, самолет был обнаружен сотрудниками Национального центра воздушного контроля в штате Колима. На его борту обнаружили 428 килограммов кокаина, а стоимость груза составляет 96 млн песо, что эквивалентно 5,1 млн долларов. В ходе операции задержаны трое граждан Мексики.

Президент Сальвадора Найиб Букеле в ответ на заявления мексиканских властей потребовал немедленного разъяснения и опровержения слов Харфуша, назвав его утверждения ложью. Он подчеркнул, что самолет летел над Тихим океаном и не входил в воздушное пространство Сальвадора. В связи с инцидентом Сальвадор отозвал посла из Мехико для консультаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мексиканские военные перехватили самолет со злоумышленниками. На борту самолета обнаружили 400 кг кокаина. Минобороны Мексики сообщило о задержании подозреваемых.