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Общее число пострадавших после атаки БПЛА в Ижевске достигло 45
В Ижевске после атаки беспилотников количество пострадавших увеличилось, среди них несколько человек находятся в тяжелом состоянии в городских больницах.
Число пострадавших в результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске увеличилось до 45 человек. Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об этом в своем Telegram-канале. По его словам, в настоящее время в больницах остаются 35 человек, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее власти информировали о 35 госпитализированных и трех погибших. Бречалов уточнил: «Всего пострадавших – 45 человек, 3 погибли. В больницах города находятся 35 человек, из них шестеро пока еще в тяжелом состоянии. Остальные обслужены амбулаторно, в ПВР, а также на месте происшествия».
По данным главы региона, оставшиеся пострадавшие получили необходимую помощь амбулаторно либо непосредственно на месте происшествия, некоторые были размещены в пунктах временного размещения. Власти продолжают оказывать медицинскую и психологическую поддержку пострадавшим и их семьям.
В ходе атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске погибли люди. Бречалов докладывал президенту Владимиру Путину о ЧС.