В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что после атаки есть погибшие, а также тяжелораненые, которым оказывается вся необходимая помощь в городской больнице.

Бречалов отметил, что с ранеными работают психологи, а власти продолжают информировать население о новых деталях происходящего.

Напомним, в ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников. В Ижевске атаке подверглось предприятие. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление.