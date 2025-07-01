Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначного с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.18 комментариев
Администрация сообщила об отмене мероприятий в Ижевске из-за атаки
В Ижевске отменили все массовые мероприятия 1 и 2 июля
В Ижевске отменили автопробег, концерт ко Дню ветерана боевых действий и другие массовые события после атаки украинских беспилотников, приведшей к жертвам.
Принято решение об отмене всех массовых мероприятий, запланированных на 1 и 2 июля, сообщила Администрация Ижевска. Ограничения связаны с атакой украинских беспилотников, в результате которой в городе были погибшие.
В сообщении пресс-службы администрации отмечено: «В Ижевске отменяются массовые мероприятия 1 и 2 июля». Это заявление опубликовано в официальном telegram-канале городской администрации.
В частности, 1 июля не состоятся автопробег и концерт, приуроченные ко Дню ветерана боевых действий, а также световая инсталляция на светомузыкальном фонтане в Летнем саду имени М. Горького.
На 2 июля отменен митинг-концерт, посвященный пятилетию присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести».
Напомним, утром 1 июля украинский беспилотник атаковал одно из предприятий Ижевска.
В результате атаки погибли люди и несколько человек получили тяжелые ранения.
Медицинская и психологическая помощь оказывается пострадавшим.
Позже ограничения на прием и выпуск самолетов в ижевском аэропорту были сняты.