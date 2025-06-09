В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».3 комментария
Врач-дерматолог предупредил об опасности татуировок с хной на курортах
Поклонники временных татуировок на курортах рискуют получить ожоги, аллергию и рубцы из-за использования синтетической черной хны с опасными добавками, заявила врач-дерматолог Ольга Андриянова.
Безопасная хна должна содержать только натуральные компоненты, такие, как порошок лавсонии, чай, лимонный сок и сахар, сказала Андриянова «Газете.Ru».
Однако на пляжах Марокко и Доминиканы часто используют синтетическую черную хну с парафенилендиамином (ПФД), который может вызвать дерматит, сыпь, ожоги и даже образование рубцов.
Британский фонд по борьбе с кожными заболеваниями запустил кампанию #ИзбегайтеЧернойХны, чтобы предупредить туристов о рисках, связанных с временными татуировками «черной хной». Ассоциация производителей косметики также подтвердила наличие серьезных побочных реакций на такие татуировки.
Андриянова отметила, что особенно опасны татуировки на участках с тонкой кожей, где формируются стойкие шрамы, убрать которые полностью не удается.
Также врач подчеркнула, что мастера на пляжах часто используют некачественные и нестерильные материалы, что повышает риск осложнений. Специалист рекомендовала делать временные рисунки только в проверенных салонах с натуральными красителями после аллергопробы или использовать переводные татуировки.
Ранее в Роспотребнадзоре предупредили, что при купании в водоемах в жаркую погоду увеличивается опасность заражения инфекционными болезнями.