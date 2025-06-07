Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
Boeing-737 с неисправностью двигателя совершил посадку в Шереметьево
Boeing-737 авиакомпании «Победа» сел в Шереметьево с неисправным левым двигателем
Пассажирский Boeing-737 авиакомпании «Победа» совершил штатную посадку в Шереметьево, несмотря на выявленную неисправность левого двигателя.
Boeing-737 с неисправностью левого двигателя успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».
В экстренных службах уточнили, что посадка прошла штатно, несмотря на возникшую проблему. Представитель ведомства отметил: «Boeing-737 авиакомпании «Победа» с неисправным левым двигателем благополучно приземлился в Шереметьево в 11.32 мск».
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины неисправности двигателя будут установлены позже.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет, летевший из Москвы во Владивосток, совершил экстренную посадку в Хабаровске.
Ранее в мае пустой топливный бак от самолета упал над Челябинском. А самолет S7 совершил вынужденную посадку в Новосибирске из-за неисправности двигателя.