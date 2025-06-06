Пограничники Литвы высадили россиян с небиометрическими паспортами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Случаи высадки пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами фиксируются при прохождении железнодорожной границы Литвы, передает ТАСС.

Федеральная пассажирская компания заявила, что пограничники Литвы отказывают в пересечении границы пассажирам с такими документами, даже при наличии шенгенской визы. В сообщении компании отмечается: «При пересечении государственной границы Литовской Республики железнодорожным транспортом фиксируются случаи высадки пограничными службами Литвы пассажиров с небиометрическими заграничными паспортами РФ».

Компания рекомендовала покупать билеты не позднее чем за 28 часов до отправления и оформлять упрощенный проездной документ на железной дороге (УПД-ЖД), а также заполнять анкету на сайте консульских учреждений Литвы. Пассажирам, которые уже приобрели билеты, будет направлено СМС с напоминанием об оформлении необходимых документов и ссылкой на анкету.

В ФПК уточнили, что если до отправления поезда остается менее 28 часов, оформить УПД-ЖД невозможно и без этого документа пассажирам с небиометрическими паспортами может быть отказано в пересечении границы. Проводники будут информировать таких пассажиров еще при посадке о необходимости оформить документы до поездки.

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