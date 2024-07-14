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На границе Литвы и Белоруссии приостановили оформление транспорта
Крупный КПП на границе Белоруссии и Литвы не пропускает транспорт в ЕС
Оформление транспорта на въезд в Литву из Белоруссии приостановлено в пограничном пункте пропуска из-за сбоев в работе программного обеспечения на литовской стороне, сообщил белорусский Госпогранкомитет.
Как говорится в сообщении, по информации литовской стороны, с 3.00 (совпадет с мск) 14 июля в пункте пропуска «Мядининкай» (сопредельный белорусский – «Каменный Лог») наблюдаюстя проблемы в работе программного обеспечения, передает РИА «Новости». Литва временно приостановила оформление легкового и грузового транспорта, следующего в Литву.
Ранее пограничники из Белоруссии при поддержке спецназа задержали группу злоумышленников, подозреваемых в нарушении границы с Литвой с использованием дронов.