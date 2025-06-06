Маск сделал репост с призывом к импичменту Трампу и одобрил его

Маск в продолжение противостояния одобрил идею об импичменте Трампу

Tекст: Ирма Каплан

Маск разместил на своей странице в соцсети Х комментарий малазийского журналиста и писателя Айана Майлса Чона, который предложил объявить импичмент президенту США, а вице-президента Джей Ди Вэнса «задвинуть подальше».

«Да», – написал Маск в качестве комментария к репосту.

При этом Чон добавил на своей странице, что Маск разоблачил Трампа и теперь против предпринимателя появится масса материалов.

«Теперь, когда Илон его разоблачил, из лагеря влиятельных лиц Трампа будет исходить множество анти-Илоновских материалов. Они разоблачат себя», – сказано в посте.

Напомним, что несколько дней назад Трамп называл себя другом Маска, хотя и был несколько разочарован некоторыми моментами.

Затем Маск принялся критиковать налоговый законопроект Трампа и призвал «убить билль» (по аналогии с названием боевика Квентина Тарантино «Убить Билла») и не допустить подписания законопроекта о сокращении федеральных расходов, который, по его данным, лишь увеличит дефицит бюджета.

Трамп после таких реплик выразил сомнения в сохранении прежних отношений с Маском. Он также предложил прекратить субсидии и контракты государственным компаниям Маска, чтобы сэкономить бюджету «миллиарды и миллиарды долларов».

Тогда Маск заявил, что дело скандального финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними, не публикуют потому, что в нем фигурирует Дональд Трамп.

Кроме того, SpaceX, по уверению Маска, приступает к выводу из эксплуатации корабля Dragon после заявлений Трампа об отмене субсидий.

При этом Трамп в Truth Social объяснил, что происходит с Маском последние дни – тот просто устал, выдохся и перестал справляться с реальностью, в которой президент США отобрал у него лицензию на электромобили.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Стивен Бэннон, бывший главный стратег Белого дома и старший советник президента США, заявил, что рекомендует президенту страны начать несколько расследований в отношении самого богатого человека в мире.