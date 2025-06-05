Долина и Соколов передали бойцам дроны для фронта

Tекст: Ольга Иванова

Оборудование для бойцов мотострелкового полка, действующего на харьковском направлении, было передано при поддержке Народного фронта. Сбор средств стартовал 31 января по инициативе певицы Ларисы Долиной и актера Андрея Соколова. Закуплены квадрокоптеры и FPV-дроны, а также гитара с автографом Соколова для бойца с позывным «Музыкант», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Лариса Долина отметила: «Я так же, как весь наш народ, хочу скорейшей победы. Помощь фронту – это самое важное. Объединение страны вокруг общей цели помогает ребятам морально, они знают, что их ждут, что за них переживают. Это дает им силы».

Андрей Соколов подчеркнул, что вся необходимая техника уже отправляется бойцам, выразив благодарность всем участникам сбора и пообещав продолжить работу фонда. Представитель Народного фронта заверил, что поддержка не ограничится этой партией оборудования.

Военнослужащий с позывным «Лексус» заявил, что новая техника даст шанс сохранять жизни и эффективнее выполнять боевые задачи. Он поблагодарил всех, кто участвовал в сборе. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил значение поддержки для подразделений, ведущих штурмовые действия, особо выделив пользу дронов для эффективной борьбы.

Сбор объединил тысячи россиян, и на собранные средства уже приобретено все необходимое для выполнения задач на передовой.