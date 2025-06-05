Путин цитатой Тютчева призвал Европу научиться уважать Россию

Путин процитировал слова Тютчева о важности взаимного уважения России и Европы

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка напомнил слова поэта Федора Тютчева, передает сайт Кремля. Путин отметил, что Тютчев был истинным патриотом и мудрым человеком, чье наследие выходит за рамки стихотворных форм.

Глава государства процитировал слова поэта, обращенные к европейцам о необходимости уважения России: «Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе».

Путин подчеркнул, что эти слова актуальны и сегодня, и напомнил, что Тютчев писал их применительно к отношениям между Россией и Германией, но по сути обращался ко всем европейцам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка.

На заседании была представлена информация о создании государственной концепции по развитию и преподаванию русского языка.

Путин заявил, что этот документ призван защитить русский язык как доминанту общероссийской гражданской идентичности.