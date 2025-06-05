Эрдоган назвал переговоры России и Украины историческим шагом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал переговоры между делегациями России и Украины, которые прошли второго июня в Стамбуле, историческим шагом на пути к урегулированию конфликта, передает ТАСС.

Эрдоган заявил в видеообращении к нации, что Турция предпринимает все возможное для прекращения геноцида в Палестине и завершения войны между Россией и Украиной путем достижения справедливого мира.

По его словам, встреча в Стамбуле стала значимым этапом для прекращения кровавого противостояния, которое продолжается уже четвертый год к северу от Турции. Президент подчеркнул, что Анкара последовательно выступает за мирное разрешение вооруженного конфликта и прикладывает для этого максимальные усилия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в кулуарах переговоров в Стамбуле появились высокопоставленные европейские представители. Ермак провел встречу с Рубио, где обсуждались стамбульские переговоры и вновь прозвучала просьба о военной помощи. Мединский отметил реакцию Киева на предложение по гуманитарной паузе.