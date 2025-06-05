После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.0 комментариев
Домодедово опровергло массовый перенос рейсов в Пулково
В пресс-службе Домодедово заявили, что сообщения о массовом переводе рейсов в Пулково не соответствуют действительности, а все решения принимаются в штатном режиме.
Аэропорт Домодедово опроверг информацию о якобы массовом переносе рейсов в петербургский аэропорт Пулково, передает ТАСС.
В заявлении пресс-службы подчеркивается: «Московский аэропорт Домодедово поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнерство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности – все операционные решения принимаются в рабочем порядке».
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что минимум две иностранные авиакомпании рассматривают возможность перевода части рейсов из московских аэропортов в Пулково. Это связывалось с изменениями в работе аэропортов из-за ограничений воздушного пространства в Москве этой весной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация проинформировала о том, что несколько самолетов, направлявшихся в Москву, были направлены в другие аэропорты. Работа аэропорта Сочи была временно ограничена. Работа аэропорта Казани также оказалась временно ограничена.