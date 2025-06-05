Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Тбилиси и Нант – побратимы с 1979 года. Тогда Грузия была в составе СССР, которым управлял Генсек Леонид Брежнев. Видимо, в мэрии Нанта решили, что брежневская Грузия была более демократичной, чем нынешняя», – сказал он.

«Такие подходы несерьезные, хотя это неудивительно, так как посольство Франции в Грузии финансирует лидеров (саакашвилевского) «Единого национального движения, которые выделяются экстремистскими заявлениями и называют власти Грузии нелегитимными», - отметил глава высшего законодательного органа Грузии.

«В условиях, когда посольство Франции финансирует экстремизм и платит деньги лидерам «Национального движения», Нант принимает такие решения, предпочитая брежневскую демократию», – сказал Шалва Папуашвили.

Ранее Польша и Франция косвенно подтвердили участие своих граждан в акциях радикалов в Тбилиси.

Посольство Франции решило оплатить исследование «тоталитарного режима» на родине Сталина.