Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.4 комментария
Грузия обвинила Францию в предпочтении «брежневской демократии»
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уличил Францию в «брежневских предпочтениях» в связи с решением мэрии Нанта заморозить подписанное в 1979 году соглашение об установлении побратимских отношений с Тбилиси из-за якобы проблем с демократией в Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Тбилиси и Нант – побратимы с 1979 года. Тогда Грузия была в составе СССР, которым управлял Генсек Леонид Брежнев. Видимо, в мэрии Нанта решили, что брежневская Грузия была более демократичной, чем нынешняя», – сказал он.
«Такие подходы несерьезные, хотя это неудивительно, так как посольство Франции в Грузии финансирует лидеров (саакашвилевского) «Единого национального движения, которые выделяются экстремистскими заявлениями и называют власти Грузии нелегитимными», - отметил глава высшего законодательного органа Грузии.
«В условиях, когда посольство Франции финансирует экстремизм и платит деньги лидерам «Национального движения», Нант принимает такие решения, предпочитая брежневскую демократию», – сказал Шалва Папуашвили.
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