Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
ВВС ФРГ провели учения по применению планирующих авиабомб
Четыре истребителя Eurofighter совершили дальний перелет из Северного Рейна – Вестфалии в Швецию для сброса высокоточных бомб GBU-48 в рамках учений.
Военно-воздушные силы Германии провели учения по сбросу высокоточных планирующих авиабомб, передает ТАСС. Четыре истребителя Eurofighter вылетели с аэродрома Нерфених, расположенного в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.
Самолеты направились в Швецию, где на ракетном полигоне Видсель экипажи осуществили сброс управляемых бомб GBU-48. В ВВС ФРГ пояснили, что учения имитировали проведение операции «глубокий удар» – нанесение точного удара по удаленному объекту с последующим возвращением на базу в тот же день.
В ходе миссии каждый самолет должен был преодолеть несколько тысяч километров и выполнить четыре дозаправки в воздухе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны рассматривают возможность закупки у США новых партий вооружений для поддержки Киева из-за нехватки собственных ресурсов. Германия решила засекретить данные о своих поставках оружия на Украину. Берлин отказался передавать Киеву ракеты Taurus.