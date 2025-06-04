ВВС ФРГ провели учения по применению планирующих авиабомб

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-воздушные силы Германии провели учения по сбросу высокоточных планирующих авиабомб, передает ТАСС. Четыре истребителя Eurofighter вылетели с аэродрома Нерфених, расположенного в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

Самолеты направились в Швецию, где на ракетном полигоне Видсель экипажи осуществили сброс управляемых бомб GBU-48. В ВВС ФРГ пояснили, что учения имитировали проведение операции «глубокий удар» – нанесение точного удара по удаленному объекту с последующим возвращением на базу в тот же день.

В ходе миссии каждый самолет должен был преодолеть несколько тысяч километров и выполнить четыре дозаправки в воздухе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны рассматривают возможность закупки у США новых партий вооружений для поддержки Киева из-за нехватки собственных ресурсов. Германия решила засекретить данные о своих поставках оружия на Украину. Берлин отказался передавать Киеву ракеты Taurus.