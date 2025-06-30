Если сегодня мы утверждаем, что Октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.9 комментариев
Путин призвал увеличить темпы строительства жилья в Донбассе и Новороссии
Путин заявил о необходимости наращивания строительства жилья в Донбассе и Новороссии
Президент России Владимир Путин отметил, что обеспечение жильем жителей Донбасса и Новороссии должно стать одной из ключевых задач для властей.
Владимир Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии подчеркнул важность увеличения объемов жилищного строительства в этих регионах, сообщает ТАСС. Президент отметил, что обеспечение граждан жильем является важнейшим приоритетом для российских властей.
Глава государства заявил: «Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильем. Обращаю внимание: необходимо наращивать объем жилищного строительства, а для этого – активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные режимы для работы застройщиков, учитывать их готовность трудиться в сложных условиях».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти реализуют масштабную программу создания новых спортивных комплексов и капитального ремонта старых объектов в регионах Донбасса и Новороссии.
К Дню России в Донбассе и Новороссии открыли новые спортивные объекты.