Путин призвал увеличить темпы строительства жилья в Донбассе и Новороссии

Путин заявил о необходимости наращивания строительства жилья в Донбассе и Новороссии

Tекст: Елизавета Шишкова

Владимир Путин во время совещания по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии подчеркнул важность увеличения объемов жилищного строительства в этих регионах, сообщает ТАСС. Президент отметил, что обеспечение граждан жильем является важнейшим приоритетом для российских властей.

Глава государства заявил: «Важнейший приоритет – обеспечение граждан жильем. Обращаю внимание: необходимо наращивать объем жилищного строительства, а для этого – активнее формировать банк земельных участков, создавать привлекательные режимы для работы застройщиков, учитывать их готовность трудиться в сложных условиях».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти реализуют масштабную программу создания новых спортивных комплексов и капитального ремонта старых объектов в регионах Донбасса и Новороссии.

К Дню России в Донбассе и Новороссии открыли новые спортивные объекты.