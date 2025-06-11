Новые спортивные объекты открыли ко Дню России в Донбассе и Новороссии

Tекст: Антон Антонов

«С удовольствием в преддверии Дня России присоединяюсь к сегодняшнему мероприятию. У нас сложилась хорошая традиция – вместе открывать новые и реконструированные спортивные объекты в наших исторических регионах, вернувшихся в состав России», – приводятся слова Дегтярева на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что работа ведется по поручению президента России Владимира Путина, который «очень много делает для того, чтобы спортивная отрасль расцветала».

Минспорт России указал, что с 2022 года осуществляет масштабную работу по восстановлению спортивной отрасли в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. С 2023 года работает программа социально-экономического развития, призванная поддержать ускоренную интеграцию регионов в правовое и инфраструктурное пространство России.

Уже возведено 17 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, восстановлено девять спортивных объектов. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 14 таких комплексов.

11 июня начали работу пять новых физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа: современный ФОКОТ в Первомайске в ЛНР, который включает футбольное поле, баскетбольную площадку и воркаут-зону; объекты в селе Дмитровка и поселках городского типа Приазовское и Веселое в Запорожской области; спортивный комплекс открытого типа в поселке Нижние Серогозы в Херсонской области.

Дегтярев подчеркнул, что сделан еще один шаг к укреплению спортивной культуры и здорового образа жизни в Новороссии и в Донбассе. Он выразил уверенность, что «новые объекты станут точками роста для спортивного движения и любимыми местами для жителей всех возрастов».

«Всем участникам сегодняшнего события желаю отличных тренировок и новых достижений, а также веры, надежды и любви. Ведь любовь к России и спорту нас объединяет!» – подчеркнул он.

В мае Дегтярев сообщил о строительстве сети спорткомплексов в новых регионах. Масштабная программа реализуется по поручению президента и правительства России.