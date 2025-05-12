Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?8 комментариев
Дегтярев сообщил о строительстве сети спорткомплексов в новых регионах
В регионах Донбасса и Новороссии реализуется крупная программа по созданию новых спортивных комплексов и капитальному ремонту существующих объектов, сообщил министр спорта, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Дегтярев в интервью Донецкому агентству новостей, Луганскому информационному центру, Херсонскому агентству новостей и Запорожскому агентству новостей сообщил, что в 2024 году из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей, а в 2025 году планируется направить еще 2,4 млрд рублей на развитие спорта в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Президентский фонд культурных инициатив выделил 856 млн рублей на поддержание инфраструктуры, говорится в Telegram-канале Минспорта РФ.
На выделенные средства уже восстановили два спортивных объекта, завершили ремонт одиннадцати, построили шестнадцать площадок ГТО. До конца 2025 года в ДНР построят девять открытых физкультурно-оздоровительных комплексов для различных видов спорта, из которых четыре уже введены в эксплуатацию в Донецке, Макеевке, Енакиево и Тельманово. В ЛНР, Запорожской и Херсонской областях появятся еще 22 комплекса.
Планируется создать 15 модульных объектов, включая бассейны и залы единоборств. Дегтярев подчеркнул, что уделяется особое внимание развитию детско-юношеского спорта. Все воспитанники спортшкол в новых регионах имеют возможность участвовать в региональных и всероссийских соревнованиях, где уже показывают хорошие результаты.
Масштабная программа реализуется по поручению президента и правительства России.