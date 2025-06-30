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МИД Ирана назвал слова Трампа о переговорах психологической уловкой
Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи усомнился в искренности риторики США о переговорах, указав на частые смены курса Вашингтона.
Противоречивые заявления Дональда Трампа о возможных переговорах с Ираном являются частью психологического давления со стороны США, отметил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает ТАСС. Он подчеркнул, что подобная риторика стала обычным инструментом американской внешней политики в последние месяцы.
Багаи заявил: «Мы уже сталкивались с такими ситуациями, когда утром идет обсуждение конкретных шагов [в переговорном процессе], а днем принимается новый пакет антииранских санкций. Такая колеблющаяся позиция, которая стала нормой поведения США в последние три-четыре месяца, не заслуживает никакого доверия».
Дипломат считает, что заявления американской стороны следует воспринимать как «психологическую и информационную уловку», а не как реальное стремление к диалогу и урегулированию разногласий между странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что не предлагал Ирану никаких инициатив и не контактировал с Тегераном после военных ударов. Тегеран рассматривает возможность возобновления диалога по ядерному соглашению, но настаивает на гарантиях безопасности со стороны США во время возможных переговоров.