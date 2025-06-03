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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов территориальной обороны или стрелков ВОХР РЖД у моста в Брянской области со стопроцентной гарантией предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы ракетоносцы. Борьба с терроризмом должна стать всенародной – возможностей лишь силовиков может быть недостаточно.

    13 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Платим кровавую цену за молчание

    Национализм на Украине, в Прибалтике, да и в других бывших советских республиках, как и русофобия, процветающая столько лет внутри России, является закономерным итогом нашего общества, пытающегося сгладить углы и со всеми быть добрым.

    24 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Дроны против бомбардировщиков приближают сценарий ядерной войны

    Россия может применить ядерное оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.

    26 комментариев
    3 июня 2025, 18:40 • Новости дня

    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО

    Bloomberg: НАТО просит Европу увеличить в пять раз наземные силы ПВО
    @ REUTERS/Fabian Bimmer

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс просит европейских членов военного блока упятерить наземные силы ПВО из-за якобы угрозы со стороны России, сообщили источники Bloomberg.

    Вопрос о наращивании средств ПВО планируется обсудить на встрече глав Минобороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным собеседников, общей целью для НАТО в Европе станет наращивание средств ПВО, но конечные показатели для каждого члена альянса будут отличаться.

    Ранее сообщалось, что Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня.

    1 июня 2025, 06:48 • Новости дня
    В Турции назвали ключевой момент для успеха на переговорах по Украине

    Aydinlik Gazetesi: Ради мира на Украине Турция должна закрыть ЕС доступ к переговорам

    Tекст: Ирма Каплан

    Великобритания, Германия, Франция своими стараниями якобы поддержать Украину делают все возможное, чтобы война продолжалась, поэтому Турция должна сделать самое главное, что требуется – пресечь делегации ЕС доступ к переговорам, пишет Aydinlik Gazetesi.

    «На этих переговорах не должно произойти того, что случилось в 2022 году. Турция должна настаивать на мире здесь и препятствовать европейцам, которые хотят, чтобы Украина продолжала войну. Это важно как для стабильности региона, так и для позитивного отражения отношений Турции с двумя странами», – говорится в статье.

    Чего бы не заявляли европейские сторонники Украины, пишет газета, на деле они лишь увеличивают военные бюджеты и угрожают России – в таких условиях абсурдно пытаться договариваться о мире.

    «Учитывая все это, Европе необходимо принять решение. Евросоюз либо подвергнет риску свое собственное единство, продолжая невыносимую войну, либо завершит ее, чтобы обеспечить мир и спокойствие», – подчеркнули в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Анкара прилагает усилия для организации переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле с целью достижения мира в регионе, о чем заявил президент Турции.

    Эрдоган выразил надежду, что после переговоров в Стамбуле может состояться встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Однако Украина запросила у Турции деньги и оружие накануне переговоров.

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    3 июня 2025, 10:09 • Новости дня
    Британия собралась нарастить ядерные силы

    Bloomberg: Британия планирует увеличить ядерный вклад в НАТО из-за сомнений в США

    Британия собралась нарастить ядерные силы
    @ LA(Phot) Stu Hill/MOD/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство Британии рассматривает расширение ядерных возможностей в НАТО на фоне сомнений в готовности США защищать Европу, сообщает Bloomberg.

    Британия рассматривает возможность усиления своего участия в ядерном сдерживании НАТО на фоне сомнений в приверженности США альянсу, сообщает Bloomberg.

    Премьер-министр Кир Стармер пообещал сделать Британию «готовой к войне», чтобы противостоять угрозе со стороны России в Европе.

    Власти страны изучают возможность создания новых возможностей, включая истребители, способные нести ядерное оружие, чтобы повысить вклад Лондона в ядерную составляющую Североатлантического альянса. Этот шаг станет дополнением к уже запланированной модернизации ядерных сил Британии, включая обновление системы Trident, инвестиции объемом 15 млрд фунтов стерлингов и строительство до 12 новых подводных лодок по линии партнерства AUKUS с Австралией и США.

    На фоне опасений, что Вашингтон может снизить поддержку европейской безопасности, в Европе усиливается обсуждение вопросов оборонных расходов и ядерной безопасности. Старший научный сотрудник Pacific Forum в Берлине Уильям Альберке отметил, что эти меры должны компенсировать риски возможного ослабления участия США в альянсе.

    В опубликованном в понедельник обзоре стратегии безопасности Британии отдельно указано, что страна готова взять на себя большую роль по ядерному сдерживанию в евроатлантическом регионе. Документ отражает растущую обеспокоенность европейских лидеров необходимостью увеличить собственные оборонные расходы, а также учитывает призывы президента США Дональда Трампа к странам НАТО повысить финансирование обороны до 5% ВВП.

    В преддверии публикации обзора Стармер заявил BBC Radio: «Они правы. Мы все вместе должны взять на себя большую ответственность».

    Сейчас только Британия и Франция обладают ядерным оружием среди европейских членов НАТО, и только Британия официально предоставляет свои ядерные силы для защиты альянса, отмечается в публикации Bloomberg.

    Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявил о начале крупномасштабной подготовки британских вооруженных сил к потенциальным боевым действиям и об увеличении оборонных вложений.

    Глава министерства обороны Британии Джон Хили подчеркнул готовность построить до 12 атомных подводных лодок.

    До этого британские власти решили начать крупнейшее с холодной войны расширение оборонных возможностей страны и планируют закупить у США истребители, способные нести тактическое ядерное оружие.

    Сенатор Алексей Пушков отметил намерение Британии вести затяжную «ледяную войну» с Россией.

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    3 июня 2025, 16:55 • Видео
    Новый президент Польши даст жару

    Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

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    3 июня 2025, 12:38 • Новости дня
    НАТО решила проверить защиту военных баз после атаки на аэродромы России

    NYT сообщила о решении НАТО проверить защиту военных баз после атак на аэродромы России

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО выразила обеспокоенность необходимостью пересмотра своих уязвимых мест после атаки ВСУ с применением FPV-дронов по российским аэродромам, пишет The New York Times (NYT).

    Газета пишет, что НАТО выразила обеспокоенность необходимостью пересмотра своих уязвимых мест после атаки ВСУ с применением FPV-дронов по российским аэродромам, передает ТАСС.

    Чиновник по вопросам обороны одной из европейских стран отметил, что инцидент стал поводом для обсуждения рисков среди членов альянса.

    Эксперты, опрошенные NYT, подчеркнули, что ударные беспилотники представляют серьезную угрозу для военных баз и могут атаковать объекты в любой момент. По словам руководителя исследовательской программы в Корнельском университете Джеймса Паттона Роджерса, базы крупных стран в Африке и на Ближнем Востоке особенно подвержены опасности в связи с нестабильной обстановкой в этих регионах.

    Издание также отметило, что несмотря на атаку Киева, массовое применение FPV-дронов по аэродромам российских городов не повлияет на планы России по продолжению наступательных операций.

    Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаки на аэродромы и подрывы мостов.

    Украинский чиновник заявил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

    Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    2 июня 2025, 18:44 • Новости дня
    Орбан заявил о риске затяжного конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Премьер-министр Венгрии считает, что между США и ЕС возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что конфликт на Украине может затянуться, передает РИА «Новости».

    Орбан подчеркнул, что никогда прежде не наблюдалось столь резкого разрыва между миротворческими силами, возглавляемыми Дональдом Трампом и лидерами в Брюсселе и Киеве, которые, по его словам, желают продолжения военных действий.

    Орбан также указал на то, что трансатлантическое единство по украинскому вопросу фактически распалось, и теперь США и Европа придерживаются различных позиций относительно путей разрешения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал вступление Украины в Евросоюз открытием нового фронта против России. 2 июня в Стамбуле состоялась встреча представителей России и Украины, которая длилась более одного часа. Делегации проведут третий раунд переговоров, дата которых пока не уточняется.

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    31 мая 2025, 20:54 • Новости дня
    Bild: Одновременные учения России и НАТО на Балтике увеличат риск эскалации

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-морские учения России и НАТО в Балтийском море совпали по времени, что вызвало опасения эскалации ситуации из-за возможного сближения сил, сообщает газета Bild.

    Маневры натовских военных кораблей в Балтийском море начинаются одновременно с российскими на следующей неделе, передает ТАСС.

    Учения НАТО Baltops-2025 стартуют 3 июня и традиционно проходят с 1972 года, однако в этот раз Россия запланировала свои маневры в регионе на месяц раньше обычного. В российские учения задействованы более 20 боевых кораблей.

    Как отмечает Bild, существует риск опасного сближения между кораблями России и НАТО, что может спровоцировать эскалацию. Эксперт Мориц Браке, старший научный сотрудник аналитического центра CASSIS Боннского университета, заявил, что происходящее в Балтийском море таит в себе угрозу перерасти в более серьезную эскалацию. Он также отметил вероятность провокаций.

    Руководитель отдела военно-морской стратегии и безопасности при Университете Киля Йоханнес Петерс считает, что Россия использует маневры для разведки и наблюдения за действиями НАТО, что, по его словам, является легитимным. Он подчеркнул, что Москва демонстрирует свою силу и способность действовать в регионе.

    Ранее в Балтийском море начались масштабные учения с участием более 20 кораблей и около 3 тыс. военнослужащих из нескольких военных округов.

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    31 мая 2025, 20:15 • Новости дня
    Тысячи болгар вышли на протесты против перехода на евро

    Tекст: Мария Иванова

    В ряде болгарских городов прошли массовые демонстрации против планов замены лева на евро, сопровождавшиеся перекрытиями дорог.

    Тысячи противников перехода на евро вышли на улицы Софии и других городов Болгарии, чтобы выразить поддержку национальной валюте – леву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио.

    Организаторами выступили партия «Возрождение» и общественные движения, к акции присоединились партии «Величие», МЕЧ, ВМРО и ряд гражданских объединений.

    Демонстранты требуют отказаться от замены лева на евро и настаивают на проведении референдума по этому вопросу. Участники отмечают, что опасаются ухудшения экономической ситуации и считают лев символом болгарской независимости. Радиостанция сообщает, что из-за протестов движение в центре Софии было перекрыто.

    В городе Перник протестующие публично уничтожили фотографии европейских лидеров, а в Русе из-за манифестаций заблокировали бульвар Христо Ботева. Подобные акции проходят также в Пловдиве, Ямболе и Враце.

    23 мая президент Болгарии Румен Радев обратился в конституционный суд с требованием отменить отказ парламента проводить общенациональный референдум о вступлении страны в еврозону. Как пишет радиостанция, переход к евро утвердит Совет ЕС, и он не состоится ранее 1 января 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен ранее выразила возмущение действиями протестующих в Софии, повредивших офис ЕС во время акции против перехода Болгарии на евро.

    Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе страны на евро с установлением переходного периода.

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    3 июня 2025, 07:19 • Новости дня
    Американский экс-дипломат заявил о подлом плане НАТО против России

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО нацелена на продолжительную конфронтацию с Россией, заявил на YouTube-канал Daniel Davis / Deep Dive бывший американский дипломат Джеймс Джатрас.

    Джатрас высказал мнение, что Североатлантический альянс хочет сделать конфронтацию постоянной чертой международной политики и инициировать новую холодную войну, передает РИА «Новости».

    По его словам, страны Запада не проявляют интереса к разрешению ситуации на Украине и занимаются попытками ослабить Россию любыми способами.

    Джатрас также подчеркнул, что последнее, чего желает коллективный Запад, – создание комплексной структуры безопасности в Европе.

    Ранее в Норвегии удар по российским стратегическим бомбардировщикам, совершенный силами с Украины эксперты назвали существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.

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    3 июня 2025, 05:37 • Новости дня
    В Сенате США призвали к слишком быстрым для ЕС санкциям против России

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза не успевают подготовить 18-й пакет санкций против России к саммиту стран G7 – по задумке американских сенаторов, Европа и США совместно должны ввести санкции к этому сроку, сообщил портал EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

    «Мы даже не получили юридические тексты для 18-го пакета, поэтому достижение соглашения через две недели кажется весьма амбициозным», – заявил один из дипломатов. Саммит состоится в канадской провинции Альберта 15–17 июня.

    Другие источники указывают, что обсуждение американской инициативы по новым ограничениям намечено на 4 июня на закрытой встрече послов ЕС в Брюсселе. По оценке дипломатов, новый пакет санкций возможно будет согласован лишь к концу месяца, передает ТАСС со ссылкой на EUObserver.

    Издание отмечает, что американский законопроект о санкциях против России может затронуть и европейские экономики, поскольку предусматривает 500-процентные пошлины на импорт в США продукции из стран, покупающих российский газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) заявил, что «в координации с Европой» намерен добиться введения новых жестких санкций в отношении России до саммита G7.

    В его совместном заявлении с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем говорится, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы помешать Китаю и Индии покупать дешевую российскую нефть.

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    2 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась комментировать теракт Украины на аэродромах России

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия отказалась обсуждать теракт киевского режима на военных аэродромах России, сославшись на то, что подобные вопросы не входят в ее компетенцию, заявил представитель ЕК Анвар аль-Ануни.

    Представитель ЕК Анвар аль-Ануни уточнил, что обсуждение военной стратегии не входит в задачи комиссии, передает РИА «Новости» .

    Он добавил, что Украина, по мнению Еврокомиссии, осуществляет самооборону в соответствии с положениями Устава ООН.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что операция по атаке на российские аэродромы готовилась СБУ более полутора лет и была проведена с применением 117 беспилотников.

    Министерство обороны сообщило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.

    В Норвегии нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне.

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    3 июня 2025, 03:56 • Новости дня
    Орбан обвинил Брюссель в отказе поддержать мирные планы США по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Будапешт выступает за мирные инициативы, но в Брюсселе решили, что конфликт на Украине нужно продолжать, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан подчеркнул, что «брюссельские бюрократы» не поддерживают инициативы по установлению мира, предложенные США. По его совам, в Брюсселе считают, что «Украине надо продолжать войну». «Мы не выходим из войны, а движемся внутрь нее», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Он заявил: «Венгрия против этого. Венгрия скорее поддерживает усилия Америки по установлению мира». Премьер-министр отметил, что Будапешт должен готовиться к попыткам брюссельских властей втянуть Венгрию в «провоенную европейскую коалицию».

    По словам Орбана, венгерское руководство ожидает усиления спецопераций и информационных атак, финансируемых извне, против Венгрии в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии заявил, что между США и Евросоюзом возник беспрецедентный разрыв по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Глава венгерского правительства также отметил, что возможное вступление Украины в Евросоюз станет открытием нового фронта против России.

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    3 июня 2025, 09:15 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о попытке Мелони и Макрона перезагрузить отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Встреча премьер-министра Италии Джорджи Мелони и президента Франции Эмманюэля Макрона в Риме рассматривается как попытка перезагрузить отношения между странами перед саммитами НАТО и G7, пишет Bloomberg.

    Премьер Италии и президент Франции во вторник проведут переговоры в Риме по ключевым вопросам перед крупными международными саммитами, передает ТАСС.

    По данным агентства, переговоры могут стать шагом к проведению межправительственного саммита между Парижем и Римом, который не проводился в течение нескольких лет из-за обострения отношений и разногласий между лидерами.

    Представитель Елисейского дворца сообщил, что на повестке встречи окажутся вопросы, касающиеся ситуации вокруг Украины, событий на Ближнем Востоке, а также состояния двусторонних политических и экономических связей.

    Ранее Мелони провела разговор с президентом США Дональдом Трампом о новых раундах переговоров по Украине.

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    2 июня 2025, 14:26 • Новости дня
    В ЕС поддержали дипломатические усилия по миру на Украине

    Еврокомиссия поддержала дипломатические усилия по миру на Украине в ходе переговоров в Стамбуле

    Tекст: Вера Басилая

    Европейская комиссия выразила одобрение дипломатическим попыткам достичь мира на Украине на фоне второго раунда переговоров в Стамбуле, заявил в Брюсселе представитель внешнеполитической службы союза Анвар аль-Ануни.

    По словам аль- Ануни, Европейская комиссия поддерживает дипломатические усилия для достижения мира на Украине, передает РИА «Новости».

    Аль-Ануни отметил, что Евросоюз положительно оценивает второй раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. Он подчеркнул, что Евросоюз выступает за достижение «справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира».

    В Еврокомиссии также заявили о готовности поддерживать дальнейшие переговоры и любые дипломатические инициативы, способствующие урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее украинская делегация начала консультации с представителями европейских стран в преддверии второго раунда переговоров с Россией в Стамбуле.

    Делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.

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    3 июня 2025, 13:34 • Новости дня
    Американский экономист Сакс счел вероятным распад Евросоюза

    Tекст: Александра Юдина

    Американский экономист Джеффри Сакс назвал Европейский союз хрупкой структурой, допустив возможность его распада при отсутствии модернизации.

    По его словам, сценарий распада Евросоюза остается реальным. Он отметил, что структура Евросоюза до сих пор остается достаточно уязвимой, передает ТАСС.

    Сакс подчеркнул, что ЕС нуждается в модернизации и укреплении. По его мнению, сильная Европа могла бы принести пользу как самой Европе, так и всему миру, однако при отсутствии необходимых реформ Союз может прекратить существование.

    Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала о том, что правый поворот Европы неостановим.

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    3 июня 2025, 13:26 • Новости дня
    В Эстонии изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии на границе

    Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Эстонские пограничники изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии при досмотре их личных вещей.

    Пограничники Эстонии изъяли георгиевские ленты у граждан США и Германии на въезде в страну, передает ТАСС.

    Первый случай произошел в Нарве, когда у американца при досмотре личных вещей обнаружили георгиевскую ленту. Ему объяснили, что символика запрещена, и он отказался от ленты, чтобы продолжить путь.

    Аналогичная ситуация произошла на южной границе республики с гражданином Германии. Согласно закону, принятому в 2022 году, демонстрация «враждебной символики», к которой отнесена и георгиевская лента, наказывается штрафом для физических лиц до 1,2 тыс. евро, для юридических – до 32 тыс. евро.

    В Таллине также к «враждебной символике» отнесли российские и советские флаги, а также знаки Z и V. Решение объяснили тем, что подобная атрибутика может провоцировать вражду. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что «идейное родство правящей в Эстонии националистической верхушки и киевского режима не вызывает никакого удивления».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что празднование Дня Победы в Эстонии вызвало всплеск ненависти к русским.

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    3 июня 2025, 14:14 • Новости дня
    Еврокомиссия получила запрос от 16 стран ЕС о повышении дефицита бюджетов

    Tекст: Александра Юдина

    Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение повысить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради увеличения военных расходов.

    По его словам, государства обратились с просьбой об активации положения о национальных исключениях из бюджетных правил объединения, передает ТАСС.

    Уйвари отметил, что всего в Евросоюзе насчитывается двадцать семь стран, и более половины из них подали соответствующий запрос. Уточняется, что речь идет о временном послаблении строгих бюджетных ограничений для выполнения оборонных обязательств.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что европейские страны должны увеличивать расходы на вооружение для обеспечения продолжительного присутствия США в регионе.

    Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП.

    Рютте также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

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    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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