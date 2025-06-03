Житель Хакасии оказался фигурантом дела о реабилитации нацизма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уголовное дело о реабилитации нацизма было возбуждено против 48-летнего жителя Абакана, сообщает РИА «Новости». По данным Следственного комитета, мужчина разместил в социальной сети пост с негативной оценкой Дня Победы в Великой Отечественной войне. Публикация была общедоступна для неограниченного круга пользователей.

В сообщении уточняется, что уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ, в том числе на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Хакасии. Следователи назначили проведение судебных лингвистической и исторической экспертиз для оценки содержания опубликованного материала.

Следствие также отметило, что обвиняемый ранее был условно осужден по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил дело о реабилитации нацизма против боевиков ВСУ, которые издевались над пенсионером. В Обнинске проводится проверка по факту осквернения флага с георгиевской лентой несовершеннолетними. Следственный комитет возбудил дело на подростков за порчу выставки ко Дню Победы в Черняховске.