MWM: Новые Abrams у ВСУ получат такой же высокий коэффициент выбытия с поля боя

Tекст: Ирма Каплан

Украинские военные, которые впервые прошли обучение на танках Abrams в сентябре 2023 года, с февраля по август 2024 года лишились 87% парка американских боевых машин.

«Эффективное уничтожение парка Abrams, предоставленных США, вызвало серьезные вопросы относительно долговечности еще 49 машин, поставки которых, как ожидается, вскоре начнутся», – говорится в статье Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что украинские военные неоднократно жаловались на танк, приводя в пример такие факторы, как технические проблемы – подверженность электронных компонентов конденсации, уязвимость машин в боевых условиях.

Поскольку это самый тяжелый танк в мире, на котором используется особенно сложный газотурбинный двигатель, потребности в техническом обслуживании у него намного выше, чем у танков Т-72 и Т-64, составляющих основу украинского автопарка.

Журнал недоумевает, в какой степени австралийская помощь изношенными танками поможет решить проблему нехватки осколочно-фугасных снарядов для 120-мм танковой пушки, которая также была серьезной проблемой для украинских подразделений.

MWM при этом отмечает, что несмотря на многочисленные недостатки, поставки Abrams обеспечивают украинскую армию танком, который намного более боеспособен, чем многие дешевые машины из ее арсенала, такие как немецкие Leopard 1 и Leopard 2A4, которые также были поставлены подержанными после десятилетий использования и страдали от многочисленных недостатков.

«Если новые танки Abrams получат значительное распространение на передовой, вполне вероятно, что они будут иметь такой же высокий коэффициент выбытия, как и предыдущие 31 машина», – отметил журнал.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после удара разведывательно-ударным дроном «Ланцет» в Сумской области американский танк Abrams ВСУ был выведен из строя в районе поселка Краснополье.

Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину танки Abrams, сохранилось только пять машин.

Военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины.