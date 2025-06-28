  • Новость часаИзраиль заявил об уничтожении в Газе одного из основателей ХАМАС
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    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Ирано-израильская война была похожа на кино, но финальных титров ещё нет

    Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.

    3 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    26 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    28 июня 2025, 22:53 • Новости дня

    В Сети обратили внимание на странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Пользователи Сети высмеяли странное поведение Мелони на саммите НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджия Мелони подверглась насмешкам пользователей соцсетей после появления видео с ее странной мимикой на саммите НАТО в Гааге.

    Пользователи соцсети X ( бывший Twitter, заблокирован в России) активно обсуждают поведение Джорджи Мелони на саммите НАТО в Гааге, передает РИА «Новости».

    Поводом для многочисленных насмешливых комментариев стало видео, на котором премьер-министр Италии выпучивает глаза, шмыгает носом, поджимает губы и делает странные выражения лица.

    В обсуждениях пользователи высказывали разные версии и предположения:

    «Она получила «порошок» от Зеленского», – написал один комментатор. Другой пользователь отметил, что то, как она поджимает губы, говорит о большом количестве лжи и проглоченной правды.

    Некоторые участники обсуждения назвали мимику Мелони «глупой гримасой» и выразили сомнение в адекватности европейских лидеров.

    Один из комментаторов предположил, что Мелони может быть «целью кампании разрушения», организованной влиятельными структурами в Брюсселе.

    Ранее Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на встрече лидеров «Большой семерки».

    Между тем, другой участник саммита НАТО Эммануэль Макрон приехал на саммит Евросоюза в растрепанном виде и с опозданием на полтора часа.

    Напомним, во время поездки Мерца, Макрона и премьера Британии Кира Стармера на Украину журналисты вошли в купе поезда раньше времени и сняли, как Мерц и Макрон поспешно убрали со стола какие-то предметы.

    По официальной версии, они убрали салфетку и шпажку для закусок или ложечку для сахара. Однако популярность приобрела версия, что Мерц и Макрон прятали запрещенные вещества и приспособления для их употребления.

    26 июня 2025, 19:15 • Новости дня
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    Макрон приехал в растрепанном виде на саммит ЕС с опозданием на полтора часа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на саммит Евросоюза в Брюсселе с опозданием, его внешний вид вызвал вопросы у журналистов.

    Как сообщило издание Euractiv, Макрон опоздал на саммит Евросоюза в Брюсселе на полтора часа, передает Ura.Ru. Как отмечается, глава Франции выглядел растрепанным.

    Журналисты предположили, что причина опоздания могла заключаться в том, что Макрон проспал встречу. При этом подчеркивается, что подобные случаи крайне редки среди лидеров на подобных мероприятиях.

    Также отмечается, что позднее завершение саммита НАТО в Гааге могло повлиять на расписание президента.

    Ранее Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях».

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    28 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги

    Депутат Рады заявил, что призывы Сибиги к санкциям оттолкнут нейтральные страны

    На Украине заявили о рисках изоляции Киева из-за заявлений Сибиги
    @ Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о необходимости санкций против стран, приобретающих российскую нефть, может привести к дипломатической изоляции Киева, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

    По словам Дубинского, заявление Сибиги о санкциях против стран, приобретающих российскую нефть, может оттолкнуть от Киева те государства, которые до сих пор сохраняли нейтралитет, передает РИА «Новости» .

    Он заявил, что Украина готова «бить не только по союзникам Кремля, но и по странам Глобального Юга, транзитным хабам и даже европейским переработчикам, которые сохраняли нейтральную позицию.

    Дубинский отмечает, что подобная риторика может привести к ухудшению отношений Киева с рядом нейтральных государств и потенциально снизить поддержку Украины на международной арене.

    Ранее Андрей Сибига заявил, что нефть, газ и другие энергетические продукты продолжают приносить России значительные доходы, а также поступают на европейские рынки, несмотря на текущие ограничения.

    Ранее Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель.

    ЕС не смог добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

    Премьер Словакии Роберт Фицо сравнил отказ ЕС от российских энергоресурсов с выстрелом в колено.

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    28 июня 2025, 13:00 • Видео
    Над Урсулой сгустились тучи. Уволят?

    На главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен посыпались удары со всех сторон. В Европарламенте хотят вынести ей вотум недоверия и уже набрали нужное количество голосов для запуска этого процесса. Устоит ли лучшая подруга Владимира Зеленского в ЕС?

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен

    Рар: Фон дер Ляйен успешно пересиживала все скандалы

    Рар оценил вероятность отставки фон дер Ляйен
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оказалась под давлением сразу нескольких политических групп Старого Света. Тем не менее ей и раньше удавалось выпутаться из серьезных скандалов, при этом сохранив собственную власть, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее в Европарламенте выразили вотум недоверия главе ЕК.

    «Урсула фон дер Ляйен – выдвиженец французского президента Эммануэля Макрона и Германии, что усиливает ее власть. В Брюсселе она должна постоянно лавировать между правыми, центристами и левыми, что главе ЕК пока удается», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Сейчас самое сильное давление на нее оказывают правые политические силы, обвиняющие ее в авторитарности и волюнтаризме. «Зеленые» же критикуют фон дер Ляйен за отход от политики спасения климата, которую европейцы практически похоронили из-за приоритета милитаризации Европы и подготовки к «войне» с Россией», – продолжил он.

    «Однако главе ЕК отставка пока не грозит – позиции правых недостаточно сильны, чтобы ее сместить. Сама же фон дер Ляйен на фоне всего происходящего будет дисциплинировать Европарламент и представлять себя лицом Европы в борьбе с якобы главным врагом Брюсселя – Москвой. Это даст ей определенную неприкосновенность», – спрогнозировал аналитик. Собеседник также напомнил, что в течение всей своей политической карьеры фон дер Ляйен «успешно пересиживала все скандалы», в которых оказывалась замешанной.

    Ранее стало известно, что 74 депутата Европарламента, включая 31 члена ультраправой группы «Европейские консерваторы и реформисты», поддержали инициированный румынским представителем Георгом Пиперей вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

    В тексте документа отмечается, что ЕК обвиняют в участии в скандале с закупками вакцин против коронавируса – так называемом Pfizergate, а также в незаконном вмешательстве в выборы государств-членов ЕС посредством неправильного применения Закона о цифровых услугах (DSA).

    Кроме того, в документе указывается, что «ЕК злоупотребила статьей 122 Договора о функционировании ЕС (TFEU) в качестве правовой основы для программы «Перевооружение Европы», инициативы по финансированию обороны на сумму 150 млрд евро». «Это серьезное нарушение компетенции ЕК и искажение предполагаемой цели статьи, которая зарезервирована для чрезвычайных экономических ситуаций», – говорится в тексте.

    Происходящее «подрывает доверие к институтам ЕС и угрожает целостности правовой базы объединения», говорится в вотуме. «Призываем ЕК уйти в отставку из-за неспособности обеспечить прозрачность процедур и постоянного пренебрежения демократическим надзором и верховенством права в Евросоюзе», – указывается в документе.

    Вотум будет принят, если за него проголосуют две трети депутатов Европарламента. Впрочем, эксперты называют роспуск нынешнего состава ЕК маловероятным – инициатива вызвала разлад в Национальной консервативной группе ЕС, возглавляемой «Братьями Италии» премьера Джорджи Мелони и польской партией «Право и справедливость», пишет Euractiv.

    Ранее суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за укрывательство информации о контрактных переговорах по закупке вакцин Pfizer против коронавируса в 2021–2023 годах. В постановлении отмечается, что глава ЕК скрыла от журналистки The New York Times переписку с главой фармацевтического гиганта Альбертом Бурлой, в том числе СМС-сообщения.

    В 2021 году главу ЕК заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс. Общая сумма сделки могла достигать 35 млрд евро, а приобретенные 1,8 млрд доз значительно превышали потребности ЕС. Фон дер Ляйен призывали опубликовать переписку, но ЕК в июне 2022 года отказалась предать ее гласности.

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    28 июня 2025, 02:55 • Новости дня
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    @ Turkish Foreign Affairs apaima/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите НАТО в Гааге у европейских политиков было заметно понимание «невыносимых последствий» в случае продолжения конфликта на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

    Фидан отметил, что большая часть государств Европы ранее придерживалась жесткой линии, выступая против немедленного прекращения огня как в секторе Газа, так и на Украине. «И теперь они видят, что ситуация достигла уровня невыносимых последствий», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция выразила готовность принять в Стамбуле третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Фидан допустил, что делегации России и Украины могут «прийти к середине» по меморандумам, представленным друг другу. Он также отметил, что проекты меморандумов сторон прямо противоположны, однако это, по его словам, неудивительно.

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    27 июня 2025, 01:21 • Новости дня
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    ЕС подтвердил срыв утверждения 18-го пакета санкций против России
    @ Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На саммите в Брюсселе не удалось добиться одобрения нового пакета ограничительных мер против России, следует из заявления главы Европейского совета Антониу Кошты.

    «Работа над 18-м пакетом санкций будет продолжена, она находится на продвинутой стадии», – приводит слова Кошты ТАСС.

    По данным дипломатических источников в Брюсселе, рассмотрение нового пакета ограничительных мер было заблокировано Словакией. Теперь обсуждение документа продолжат послы стран Евросоюза.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что основная цель пакета – «оказать давление на Россию, чтобы она серьезно приняла участие в переговорах, начиная с реального прекращения огня». Она выразила уверенность, что «скоро» удастся «представить согласованный пакет этих мер», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций Евросоюза против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

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    27 июня 2025, 04:57 • Новости дня
    Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз
    Фицо предрек остановку импорта российского газа в Евросоюз
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Еврокомиссия, вероятно, «добьется принятия предложения» об остановке импорта российского газа в Евросоюз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    После встречи с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен Фицо заявил, что принятие инициативы возможно квалифицированным большинством голосов, несмотря на позицию Братиславы, передает ТАСС.

    «И хотя мы будем против, это предложение будет принято. На практике это будет означать, что газ не потечет с востока на запад, а Словакия будет снабжаться из других источников – с севера, юга и запада», – сказал премьер.

    Фицо отметил, что для Словакии вырастут затраты на транзит. Он предупредил, что в случае прекращения с 1 января 2028 года импорта цена на газ для словацких потребителей может повыситься на 30–50%, если не будут приняты меры по снижению негативных последствий отказа от российского топлива.

    Сейчас у Словакии действуют контракты с Газпромом до 2034 года, подчеркнул Фицо. В случае одностороннего разрыва соглашений российская сторона сможет подать в суд и потребовать компенсацию от Братиславы в размере 16–20 млрд евро. «Это, конечно, вопросы, на которые у ЕК пока нет ответа», – сказал он.

    Премьер сообщил, что Еврокомиссия планирует внести предложение на голосование в иной форме, чтобы не требовалось единогласное утверждение, как при санкциях. Словакия рассчитывает на компенсации от Еврокомиссии за ущерб, который причинит республике прекращение импорта газа. Он заявил, что Еврокомиссия «за любую цену хочет остановить потоки газа из России в Европу».

    Как отметил Фицо, Словакия в пятницу предложит отложить голосование по новым санкциям против России. Если это предложение не будет принято, то республика наложит вето.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Он ранее предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

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    27 июня 2025, 09:32 • Новости дня
    Вотум недоверия фон дер Ляйен поддержали более 70 депутатов Европарламента
    Вотум недоверия фон дер Ляйен поддержали более 70 депутатов Европарламента
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Более 70 депутатов Европарламента поддержали инициативу румынского евродепутата Георге Пиперя о выражении недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает Euractiv.

    Согласно сведениям портала, предложение подписали 74 парламентария, причем 31 из них представляют ультраправую группу «Европейские консерваторы и реформисты», передает ТАСС.

    Самая крупная фракция Европейской народной партии, как сообщает источник, собирается выступить против вотума недоверия.

    Законодательство ЕС требует сбор 72 подписей для начала процедуры вотума недоверия и одобрения двумя третями депутатов, участвующих в заседании, для его принятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынский депутат Европарламента Георге Пиперя объявил о намерении инициировать вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за коррупционного скандала времен COVID-19.

    До этого Европейская комиссия оказалась на грани политического кризиса из-за разногласий между центристами и усиления ультраправых в Европарламенте.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от климатического закона, что обеспокоило центристские партии и усилило их разногласия.

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    27 июня 2025, 14:19 • Новости дня
    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Politico: Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»

    Премьер Бельгии предрек Мерцу роль «нового папочки ЕС»
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выразил мнение о перспективах канцлера Германии Фридриха Мерца занять ведущую роль в Евросоюзе, отметив его амбиции в сфере обороны.

    Барт де Вевер считает, что Мерц в будущем может стать «новым папочкой» Евросоюза, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    В публикации уточняется, что де Вевер отмечал амбициозность Мерца в вопросах, связанных с обороной Европы.

    «В будущем у ЕС может появиться новый папочка в лице лидера Германии Мерца», – приводит издание слова политика.

    Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в ходе саммита в Гааге назвал президента США Дональда Трампа «папочкой». После этого в официальном аккаунте Белого дома появилось видео с прибытием Трампа в Гаагу под популярную песню Daddy's home.

    Позже Рютте заявил, что не называл Трампа «папочкой».

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    28 июня 2025, 04:10 • Новости дня
    Фицо оценил новые санкции против России словами «весьма «секси» для всех»
    Фицо оценил новые санкции против России словами «весьма «секси» для всех»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Новый пакет санкций ЕС против России «выглядит весьма «секси» для всех», но реального эффекта не будет, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    «18-й пакет санкций выглядит весьма «секси» для всех. О нем говорят повсюду. Он кажется значимым», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Фицо заявил, эти ограничения не принесут «реального эффекта», хотя и вызывают «много ожиданий». По его мнению, то же самое можно сказать и о «предыдущих пакетах».

    Он подчеркнул, что сейчас основная тревога Словакии связана с возможностью прекращения поставок газа с 1 января 2028 года. Премьер отметил, что его обязанность – защищать национальные интересы страны, ее граждан и промышленности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России. Он также заявил, что Еврокомиссия, вероятно, добьется принятия предложения об остановке импорта российского газа в Евросоюз.

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    26 июня 2025, 12:36 • Новости дня
    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО

    Рар: Если пошатнется НАТО, то развалится Евросоюз

    Рар объяснил, почему лидеры Европы преклонили колено перед Трампом на саммите НАТО
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа осознает, что без поддержки со стороны США она не способна играть хоть сколько-нибудь значимую роль в качестве военной силы на континенте. Поэтому лидерам Старого света приходится угождать Дональду Трампу во всех его желаниях и мечтах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО.

    «Североатлантический альянс беспомощен без лидерства и кошелька США. Более того, без американской "крыши" европейцы конфликтовали бы друг с другом. Именно НАТО, а не ЕС – стержень, основа существования Запада. Старый свет держится объединено только за счет покровительства Вашингтона», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Собеседник напомнил, что страны Восточной Европы присоединились к трансатлантическому сообществу «через двери НАТО». Если же блок пошатнется, то развал ЕС станет вопросом времени, добавил эксперт. «По этим причинам в Брюсселе твердо решили, что у них нет другой опции, как терпеть капризы Дональда Трампа и преклонять колено перед ним», – указал собеседник.

    «В Европе посчитали, что они не в состоянии содержать собственную, обособленную от НАТО армию. Они поняли, что для становления отдельным полюсом в мировой политике понадобятся годы. На этом фоне в Брюсселе все еще надеются на смену американского президента», – детализировал политолог.

    Еще один итог саммита касается конфликта на Украине. «В Лондоне, Берлине и Париже сложилось мнение, что Киеву – при всей западной поддержке – не победить на поле боя. Теперь встает вопрос о "сдаче" территорий России. Трамп на закрытой встрече с европейскими коллегами, видимо, смог убедить их в том, что других вариантов завершения конфликта не существует», – считает аналитик.

    По его мнению, ФРГ «должна безоговорочно поддержать мирные усилия Трампа». «Споры по этому вопросу только ослабят Европу и Украину», – добавил Рар. – Воевать с Россией без Америки Старый свет не станет, хотя канцлер Фридрих Мерц и говорит, что Германия должна стать самой мощной с военной точки зрения страной в Европе».

    «Подразумевается, что Берлин должен вместо Вашингтона занять место лидера на континенте к 2030 году. Пока же европейцы будут следовать Штатам, закупать американское вооружение, исправно оплачивать свою безопасность, создавая под эгидой США европейский ВПК. Москве же стоит использовать «окно возможностей» для завершения конфликта и перестройки европейской системы безопасности, где российский фактор будет значительно укреплен», – заключил Рар.

    Ранее в Гааге (Нидерланды) завершился саммит НАТО. По итогам мероприятия члены альянса обязались ежегодно инвестировать 5% ВВП в расходы, связанные с обороной и безопасностью. При этом лишь 3,5% будут выделяться исключительно на оборонные нужды, еще 1,5% будут уходить на развитие сопутствующей инфраструктуры (мосты, порты, железные дороги).

    Примечательно, что итоговое коммюнике содержит лишь пять параграфов (в прошлогоднем документе их было 44). Как пишет The Telegraph, подобная лаконичность стала результатом разногласий между США и их европейскими союзниками. В частности, журналистов убедила неуверенность Дональда Трампа в отношении приверженности пятой статьи договора НАТО.

    Вопросы помощи ВСУ отошел в Гааге на второй план, отмечает The Guardian. Рютте предположил, что финансовые транши Украине могут превысить обещанную сумму в 35 млрд евро. Примечательно и отношение к Владимиру Зеленскому: несмотря на то, что он надел официальный костюм, его пригласили только на ужин. В связи с этим издание называет саммит «разочарованием» для Киева.

    Как сообщает Bloomberg, ради сохранения прежних объемов помощи ВСУ европейским лидерам пришлось изрядно задабривать Трампа. «На саммите льстили почетному гостю из США в невиданной даже во времена холодной войны манере», – говорится в публикации. Представители ЕС «унижались, потворствовали, выражали согласие с теми тезисами, с которыми не были согласны».

    Особо яркой в этом контексте стала похвала Рютте Трампа за его роль в прекращении конфликта Ирана и Израиля. «Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы остановить это», – прокомментировал генсек НАТО срыв президента США из-за нарушения перемирия на Ближнем Востоке.

    В свою очередь, колумнист британской газеты The Times Эдвард Лукас сравнил прошедший саммит с «потемкинскими деревнями». По его оценке, мероприятие выявило страх и трепет участников альянса перед американским лидером, ради которого и была значительным образом переработана итоговая повестка.

    Между тем, французская Le Monde задается вопросом: «Как далеко нужно зайти, чтобы удовлетворить Дональда Трампа?». Газета отмечает, что глава Белого дома стал единственным участником саммита, удостоившимся чести провести ночь во дворце короля Нидерландов. Несмотря на ненависть американского лидера к ЕС, Старый Свет решил «прогибаться», лишь бы не допустить разлада.

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    27 июня 2025, 02:54 • Новости дня
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    Зеленский призвал Запад снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина призвала ЕС и США установить ценовой потолок на российскую нефть в 30 долларов за баррель, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал принять «мощный 18-й пакет санкций ЕС против России», направленный против «российской торговли нефтью», российских банков и цепочек военных поставок, пишут украинские СМИ.

    «Поэтому, пожалуйста, поддержите дальнейшие шаги для снижения ценового потолка на российскую нефть», – заявил он. По его словам, «приблизить мир» якобы поможет «потолок в 45 долларов». Но для «настоящего, длительного мира», по версии Киева, якобы требуется снизить цену до 30 долларов за баррель.

    Зеленский сообщил, что изложил эти предложения «партнерам из Европы и США».

    Напомним, сообщалось, что ЕС решил не снижать потолок цен на российскую нефть. Кроме того, ЕС не удалось добиться утверждения 18-го пакета ограничительных мер против России.

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    26 июня 2025, 21:09 • Новости дня
    Названа дата начала переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

    Стало известно о старте переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

    Названа дата начала переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Румынии Никушор Дан заявил о решении Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии, сообщают СМИ.

    Он уточнил, что первый переговорный кластер будет открыт 4 июля в рамках саммита «ЕС – Молдова» в Кишиневе, пишет украинское издание «Страна».

    Для того чтобы переговоры начались, необходимо согласие всех 27 государств, входящих в Евросоюз. В то же время о начале аналогичных переговоров по вступлению Украины информации пока нет.

    Известно, что Венгрия продолжает блокировать старт переговоров между Киевом и Брюсселем, несмотря на то, что ранее Молдавия и Украина двигались к членству в ЕС одновременно.

    Ранее ибранный президент Румынии Никушор Дан пообещал помочь Молдавии вступить в ЕС.

    В апреле президент Молдавии Майя Санду сообщила о намерении завершить переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца 2027 года и подчеркнула важность не упустить эту возможность.

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    27 июня 2025, 09:39 • Новости дня
    Активисты Болгарии сняли украинский флаг со здания муниципального совета Софии

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Софии участники акции сняли сине-желтый флаг с фасада здания муниципального совета, выразив протест против внешней политики Болгарии, сообщил депутат от БСП Иван Петков.

    Уточняется, что инициаторами выступили члены Болгарской социалистической партии и местные жители, передает РИА «Новости».

    Петков подчеркнул, что с момента введения антироссийских санкций несколько муниципалитетов с правой политической ориентацией поднимали украинские флаги, однако жители выражают желание изменить эту ситуацию.

    «Молодцы эти граждане, среди которых есть и члены Болгарской социалистической партии. Это показывает истинное желание нашего общества», – заявил он.

    Он также сообщил, что 28 июня активисты планируют провести новый общенациональный протест против перехода Болгарии на евро. Среди организаторов названы Страхил Ангелов, Неделяко Неделяков, Николай Банев, Стефан Георгиев, Георги Димов и Симеон Миланов, которых Петков назвал достойными уважения за защиту национальных интересов.

    Ранее президент Болгарии Румен Радев 23 мая обратился в Конституционный суд с требованием аннулировать решение парламента о запрете референдума по вопросу вхождения страны в еврозону.

    Напомним, тысячи болгар вышли на протесты против перехода страны на евро. Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе на евро с установлением переходного периода.

    В Польше также сорвали украинский флаг со здания мэрии города Бяла-Подляска в знак протеста.

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    26 июня 2025, 22:39 • Новости дня
    Медведев предложил «трибуналу» СЕ и Киева наказать Зеленского или Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение Совета Европы и Киева о создании «трибунала» по Украине следовало бы использовать для осуждения преступлений главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Что-то вроде Совета Европы и что-то вроде Украины создали «трибунал» по агрессии», – указал Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Как иронично предположил Медведев, такой «трибунал» может понадобиться, чтобы «посадить в тюрьму кровавого киевского клоуна и его банду», которые и «организовали агрессию». «Или они хотят наказать представителей ЕС и Великобритании? Байдена?» – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европарламент принял резолюцию с призывом создать «трибунал» по событиям на Украине. Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании «спецтрибунала». Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель сообщил, что заседания «трибунала» будут проходить в Люксембурге.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается предпринимать ответные шаги на инициативу по учреждению «трибунала». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз не обладает правовой компетенцией в отношении действий России. Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов подчеркнул, что западные планы по созданию «трибунала» направлены на лишение европейцев их средств.

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    26 июня 2025, 22:58 • Новости дня
    Словакия заблокировала 18-й пакет санкций против России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России, сообщил венгерский портал Index.

    Как уточнил венгерский портал Index, премьер-министр Словакии Роберт Фицо не поддержал 18-й пакет санкций против России, сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, премьер Венгрии Виктор Орбан отказался подписывать итоговое заявление по Украине, подготовленное к саммиту Евросоюза. В результате текст документа поддержали только 26 стран из 27.

    Как уточнил венгерский портал Index, Орбан накануне встречи сообщил о получении «очень хорошего предложения» от Евросоюза, касающегося новых санкций против России. Фицо отдельно отметил, что переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошли конструктивно.

    Несмотря на попытки достичь компромисса, единой позиции по санкциям и Украине среди всех членов ЕС зафиксировать не удалось.

    Венгрия заблокировала решение Евросоюза о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС.

    Венгрия и Словакия не поддержали инициативу Еврокомиссии по ускоренному отказу от российских энергоносителей.

    Премьер Словакии Роберт Фицо предупреждал, что Братислава готова заблокировать новые санкции Евросоюза, если отказ от российских энергоресурсов будет навязан без учета национальных интересов.

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