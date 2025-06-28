Дубайский принц оплатил счета всех гостей ресторана в торговом центре

Принц Дубая Хамдан оплатил счета всех посетителей ресторана в Dubai Mall

Tекст: Мария Иванова

Вице-премьер и министр обороны ОАЭ, а также наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил счета всех гостей ресторана в крупнейшем торговом центре Dubai Mall, передает РИА «Новости». Об этом сообщили эмиратские СМИ, а фото и видео этого события быстро разошлись по социальным сетям.

Шейх Хамдан обедал в ресторане вместе с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном, а также с друзьями и помощниками. Как рассказала одна из посетительниц изданию Khaleej Times: «Когда я попросила чек после еды, в ресторане мне сообщили, что шейх Хамдан бен Мухаммед оплатил счет за всех».

Напомним, в этом году наследный принц Дубая шейх Хамдан бен Мухаммед совершил прыжок с парашютом с самого высокого в мире небоскреба «Бурдж-Халифа» со 139-го этажа.