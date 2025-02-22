Наследный принц Дубая спрыгнул с парашютом с небоскреба «Бурдж-Халифа»

Наследный принц Дубая спрыгнул с парашютом с самого высокого небоскреба в мире «Бурдж-Халифа»

Tекст: Мария Иванова

Шейх Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая, совершил эффектный прыжок с «Бурдж-Халифа» в Дубае вместе с командой из 31 спортсмена из 15 стран. Прыжки осуществлялись со специально оборудованной платформы, установленной на высоте шести метров над 139-м этажом, передает РИА «Новости».

Издание Gulf News отмечает, что за два дня спортсмены суммарно совершили 437 прыжков, строго следуя всем правилам техники безопасности. Это мероприятие стало частью экстремального фестиваля, первый из которых состоялся в 2014 году.

Видеозапись прыжка, размещенная в соцсетях принца, уже собрала почти 5 млн просмотров. В ролике видно, как платформа с надписью «выход 139» установлена на башне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бейсджампер Nik Bumer совершил прыжок с 54-этажного небоскреба «Высоцкий».

А пять лет назад российский пенсионер совершил 75 прыжков с 200-метровой высоты в честь 75-летия Победы.

Между тем первый арабский космический аппарат вышел на орбиту Марса, за чем наблюдал наследный принц Мухаммед бен Зейд.